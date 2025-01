La Juve è solo un ricordo: ecco l’erede di Kvaratskhelia

Addio Kvaratskhelia, Conte ha scelto l’erede: la Juventus è solo un lontano ricordo. Ecco le ultime di calciomercato in casa Napoli e non solo.

Il calciomercato in Serie A ha riservato finora numerose sorprese, con trattative inaspettate e colpi di scena che stanno ridisegnando gli equilibri del campionato. In casa Roma, il recente gol di Lorenzo Pellegrini nel derby capitolino ha avuto un impatto significativo sul futuro del centrocampista. La sua prestazione decisiva ne ha rafforzato la posizione all’interno della squadra e ambiente, allontanando le voci di un possibile trasferimento e consolidando il suo ruolo di leader nel progetto giallorosso.

Un altro nome al centro delle attenzioni è quello di Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è oggetto di interesse da parte di diversi top club italiani, tra cui Inter e Juventus, che vedono in lui un rinforzo ideale per la mediana. Le trattative sono in corso, e non si escludono sviluppi nei prossimi giorni.

La vera e propria bomba di questo calciomercato è però rappresentata da Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano del Napoli ha ufficialmente richiesto la cessione, manifestando la volontà di trasferirsi al Paris Saint-Germain. Antonio Conte, tecnico dei partenopei, ha espresso la sua delusione in conferenza stampa, dichiarando: “Kvaratskhelia ha chiesto di essere ceduto. Sono molto deluso, abbiamo lavorato duramente per rinnovare il suo contratto e costruire qualcosa di importante insieme”

Ferran Torres al posto di Kvaratskhelia: costa 30 milioni di euro

.Il PSG sarebbe pronto a offrire un contratto quinquennale al giocatore, con un ingaggio cinque volte superiore a quello attuale. Nonostante l’interesse di club come Manchester United e Liverpool, Kvaratskhelia sembra preferire la destinazione parigina e, in questo contesto, il Napoli si sta muovendo per trovare un sostituto all’altezza.

Le ripercussioni su quello che si appresta ad essere il movimento di calciomercato più importante di gennaio, potrebbero essere numerose, in casa azzurra e non solo. I partenopei, perdendo un giocatore importantissimo e rappresentativo, infatti, non potranno fare a meno di ricercare delle valide alternative, con possibili ingerenze anche nei piani di altri club. In particolar modo, secondo qle penne de El Nacional, Antonio Conte avrebbe individuato in Ferran Torres del Barcellona il profilo ideale per ovviare alla partenza del georgiano.

L’attaccante spagnolo, che non rientra nei piani del tecnico Hansi Flick, potrebbe lasciare i blaugrana per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, permettendo al Barça di alleggerire il monte ingaggi e al Napoli di assicurarsi un valido sostituto per Kvaratskhelia. Il giocatore, qualitativo ma non proprio centralissimo nei piani blaugrana, non è certamente nuovo ad accostamenti al nostro campionato, come ben ricordano gli interessamenti di altri club nel recente passato come Juventus e Inter.