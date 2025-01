La Juventus lo strappa alla Roma: annuncio UFFICIALE e nuova svolta

L’ultima indiscrezione tira indirettamente in ballo non solo la Roma, ma anche la Juventus: ecco cosa sta succedendo

A poco più di ventiquattro ore dal fischio d’inizio della gara contro il Bologna, la Roma sta continuando a setacciare il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti da cogliere al volo. Non smettendo di puntare Frattesi come sogno di metà inverno, i giallorossi hanno le idee molto chiare su come puntellare una squadra che vuole tornare a fare la voce grossa.

Parallelamente ai dialoghi per il nuovo vice Dovbyk, Ghisolfi sta valutando con estrema attenzione i margini per intervenire anche sulle fasce. Il nome trapelato con forza nelle ultime ore è sicuramente quello di Buchanan, per il quale la Roma è arrivata anche a mettere sul piatto un’offerta consistente in un prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, quello del canadese dell’Inter non è l’unico nome finito nella lista dei desideri dei capitolini, non ancora fuori dalla corsa per Alberto Costa. Il terzino destro del Vitoria Guimarães sembrava ad un passo dallo Sporting CP, con il quale avrebbe già raggiunto un accordo di massima. In realtà il classe ‘2003 è finito al centro di un vero e proprio intreccio di mercato che coinvolge anche Roma e Juventus, che in tempi e in modi diversi hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per il calciatore.

Calciomercato Roma, nuovo annuncio su Alberto Costa

Ad alimentare ancor di più i dubbi riguardanti il futuro di Alberto Costa è stato infatti il presidente del Vitoria SC, Antonio Miguel Cardoso. Prendendo la parola a margine di un incontro con i cronisti avvenuto prima di partire per Elvas, dove domani si disputerà il match valido per la Coppa del Portogallo, Cardoso ha di fatto aperto le porte alla possibile permanenza del suo jolly di fascia.

Di seguito, Antonio Miguel Cardoso: “Alberto è a disposizione del mister. In realtà avevamo un accordo con un club che non era lo Sporting CP. Abbiamo espresso questo interesse al calciatore che vuole restare con noi, ha un contratto fino al 2028 e la cosa importante in questo momento è tutelare il calciatore che vuole restare con noi. Dobbiamo capire la sua posizione e quindi non accadrà nient’altro”.

Ad ogni modo, secondo quanto evidenziato da Relevo, la Juventus sarebbe intenzionata a muovere i primi passi ufficiali. Dopo i contatti esplorativi portati avanti sotto traccia nei giorni scorsi, la ‘Vecchia Signora’ sarebbe pronta a fare la sua mossa avanzando un proposta ufficiale. Nei giorni scorsi, inoltre, anche il Milan aveva provato a fare irruzione in una trattativa che, però, non ha preso corpo.