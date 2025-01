Bologna-Roma, bufera arbitro e VAR: “Vergogna”

Bologna-Roma, bufera arbitro. Allo Stadio Dall’Ara i giallorossi acciuffano il pareggio al minuto 98, ma non mancano le polemiche a fine gara.

A Bologna la Roma cercava una vittoria che desse un importante seguito al fondamentale trionfo nel derby della scorsa settimana.

Claudio Ranieri ha messo in campo una formazione con il preciso intento di agguantare i tre punti. Il campo ha deciso diversamente. Alla fine il tabellino segna 2-2 con la Roma che ha agguantato il pareggio soltanto al 98esimo minuto su calcio di rigore. Un pari acciuffato ben oltre la canonica ‘Zona Cesarini’ ma che non ha comunque lasciato soddisfatti i tifosi giallorossi. Al termine della gara, infatti, il popolo romanista si è riversato sui social per manifestare apertamente il proprio dissenso sull’operato dell’arbitro Rosario Abisso reduce, per giunta, da un’annata non propriamente esaltante. Vi sono dubbi sui due rigori concessi, uno per parte e, soprattutto, su un rigore non assegnato alla formazione giallorossa.

Bologna-Roma, bufera arbitro e tifosi giallorossi inferociti

I tifosi della Roma contestano la decisione del direttore di gara Abisso di non concedere alla formazione di Claudio Ranieri il calcio di rigore dopo un intervento in area su Saelemaekers ritenuto probabilmente “un colpo non forte” come lo ha poi definito il tecnico giallorosso al termine della gara.

Il primo a mostrare insoddisfazione in riferimento alla direzione di gara di Abisso non è esattamente un tifoso della Roma qualunque: “Come fai a non dare questo rigore?!“, firmato Abel Balbo. Accanto al commento dell’ex campione della Roma non tardano ad arrivare altre parole di insoddisfatti tifosi romanisti. C’è chi commenta: “Rigore stranetto (nel calcio di oggi dove ne danno anche meno evidenti)” e chi invece rincara addirittura la dose: “Era pure giallo doppia ammonizione e rosso per Miranda“.

Ed ancora: “Fallo da rigore clamoroso, seguito da strattonamento su Pellegrini Abisso fischia fallo di Pellegrini e non va a guardare il VAR“. Non tutti i romanisti sono però d’accordo nel giudicare l’episodio in questione ed infatti un tifoso giallorosso scrive: “da romanista non è rigore, il pallone è stato dato via prima del contatto. sono contatti di gioco“. Alla fine della giostra il presunto rigore non dato alla Roma appare più importante di quello concesso in pienissimo recupero e che ha permesso alla formazione di Claudio Ranieri di agguantare un meritato pareggio.