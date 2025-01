Calciomercato Roma, blitz Monchi nella capitale: doppietta servita

Calciomercato Roma. Le scelte della società giallorossa potrebbero portare allo ‘scontro diretto’ con l’ex direttore sportivo spagnolo.

Gennaio ed il mercato ‘di riparazione’. L’estate è stato un susseguirsi continuo di operazioni, sia in entrata che in uscita, targate Roma. Qualche errore è stato connesso ed ora occorre ‘riparare’.

Claudio Ranieri ha presentato la lista dei desideri per vedere la sua rosa puntellata al meglio. Il girone di ritorno, nonché la Coppa Italia e l’Europa League, attendono di vedere una formazione giallorossa finalmente protagonista. L’Europa che conta, la Champions League della prossima stagione, è obiettivo difficile da raggiungere, ma il tecnico romano intende giocarsi al meglio tutte le sue carte. E per giocarsele al meglio chiede un ulteriore aiuto alla società giallorossa. Florent Ghisolfi sa dove la Roma ha più necessità di interventi. E la ricerca del giusti obiettivi da portare a Trigoria potrebbe far si che i dirigenti capitolini incrocino una vecchia conoscenza: Monchi.

Calciomercato Roma, blitz Monchi fa saltare il banco

Il mercato lo fa abitualmente. Capita spesso, infatti, che dirigenti abbiano a che fare con il loro passato professionale, incrociando, e sfidando, le ex società per le quali hanno lavorato.

La Roma ed il suo ex direttore sportivo Monchi potrebbero incrociarsi a breve. Il direttore sportivo spagnolo è oggi legato all’Aston Villa, società che segue con interesse un paio di elementi che piacciono molto anche alla Roma. Il club inglese, con il suo direttore sportivo, stanno osservando molto da vicino Andrei Ratiu del Rayo Vallecano e Oscar Mingueza che milita nel Celta Vigo. Il tecnico dell’Aston Villa, Emery, vuole un affidabile esterno destro, esattamente come Claudio Ranieri per la formazione giallorossa.

Secondo quanto riferito da unionrayo.com per Oscar Mingueza l’Aston Villa sarebbe pronto a sborsare circa 20 milioni di euro. Invece Andrei Ratiu del Rayo Vallecano ha invece una clausola rescissoria fissata a 25 milioni di euro. Il direttore sportivo Monchi è intenzionato ad accontentare il suo tecnico. La prossima tappa del Rayo Vallecano è Madrid. Il direttore sportivo dell’Aston Villa ci sarà. E Florent Ghisolfi?