Dalla Roma alla Turchia: richiesta a sorpresa, cambia tutto

La traccia di mercato potrebbe rappresentare una traccia a sorpresa per le strategie della Roma. Cambiano le carte in tavola

Pur non riuscendo a difendere il prezioso vantaggio griffato da Saelemaekers, la Roma è riuscita comunque a strappare un punto importante al ‘Dall’Ara’ grazie al sigillo su rigore di Artem Dovbyk. I cronici errori in fase difensiva hanno rappresentato una spada di Damocle importante, ma la voglia di pervenire al pareggio e le occasioni per impattare la gara non sono mancate. Ad ogni modo, quella che sta per aprire ufficialmente i battenti potrebbe essere una sessione di calciomercato densa di importanti cambiamenti in casa giallorossa.

Florent Ghisolfi è infatti molto attivo e sta valutando con attenzione quelle occasioni con le quali puntellare l’organico a disposizione di Claudio Ranieri. Una rosa di cui – a meno di clamorosi colpi di scena – dovrebbe continuare a far parte Leandro Paredes. Il centrocampista argentino, legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2025 ma automaticamente rinnovabile nel caso in cui i giallorossi dovessero centrare le coppe europee e l’ex Juve dovesse totalizzare il 50% delle presenze complessive, è uno dei punti fermi dello scacchiere tattico di Ranieri. Assieme ad Hummels, il metronomo di centrocampo è uno dei calciatori maggiormente rivitalizzati dalla ‘cura’ del tecnico di Testaccio, che he fatto subito la stella polare della zona nevralgica del campo.

Calciomercato Roma, futuro Paredes: il Trabzonspor prova a giocarsi le sue carte

Rispetto a quanto fatto trapelare nelle scorse settimane, il Boca Juniors sembra aver tirato definitivamente i remi in barca. Almeno a gennaio, il tanto bramato ritorno di Paredes in Argentina non dovrebbe concretizzarsi. A prendersi le luci della ribalta, semmai, sono le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Turchia. Come riferito dal portale ‘Gunebakis’, infatti, uno degli ultimi club ad effettuare dei sondaggi esplorativi per Paredes sarebbe il Trabzonspor.

Alla ricerca di un centrocampista con cui alzare l’asticella in termini di qualità ed esperienza, la compagine turca avrebbe avviato i primi sondaggi esplorativi proprio per Paredes, sperando di ritagliarsi margini di manovra in vista del mercato invernale. Come già anticipato, però, il Trabzonspor dovrà fare i conti con un muro piuttosto difficile da oltrepassare: la pista turca, allo stato attuale dell’arte, non è assolutamente quella più battuta per il futuro del centrocampista argentino.