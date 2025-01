Donnarumma in Serie A con lo scambio: l’affare è clamoroso

Affare clamoroso e scambio choc in Serie A: così Gianluigi Donnarumma torna a giocare nel nostro campionato. Le ultime di calciomercato.

Il calciomercato invernale è ormai entrato nel vivo e con esso le manovre dei principali club di Serie A, pronti a rivoluzionare le proprie rose. Tra trattative, suggestioni e operazioni già avviate, i prossimi mesi si prospettano incandescenti. Al centro della scena troviamo anche la Roma, impegnata nel tentativo di riportare Davide Frattesi nella Capitale, e il Napoli, che potrebbe perdere Khvicha Kvaratskhelia, uno dei talenti più luminosi del campionato.

In casa giallorossa l’obiettivo principale resta Davide Frattesi, ex Primavera della Roma e oggi ai margini del centrocampo dell’Inter. La dirigenza, guidata da Ghisolfi, sta lavorando per convincere il club neroazzurro, parallelamente ad altri scenari che, tra entrate e uscite, permettano a Claudio Ranieri di poter contare su una rosa completa e attrezzata che ben competa per questa seconda parte di stagione, catalizzata dalla delicata trasferta di Bologna.

Donnarumma coinvolto nello scambio Napoli-PSG per Kvaratskhelia: le ultime

A Napoli, intanto, tiene banco la questione legata a Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano è sempre più vicino al PSG, con una trattativa che sembra ormai prossima alla definizione. L’eventuale cessione, che potrebbe portare nelle casse del club partenopeo una cifra vicina di circa 80 milioni di euro, lascerebbe un vuoto tecnico e affettivo, ma fornirebbe risorse cruciali per rinforzare la squadra.

Una parte di questi fondi potrebbe essere reinvestita in un colpo clamoroso: Gianluigi Donnarumma. Secondo indiscrezioni del giornalista Gerardo Fasano di Ruleta Sport, il Napoli starebbe valutando l’idea di includere il portiere della Nazionale italiana nell’operazione con il PSG. Un ritorno in Serie A per Donnarumma, dopo l’esperienza parigina, rappresenterebbe un colpo di teatro per il presidente Aurelio De Laurentiis e un upgrade importante per la rosa allenata da Antonio Conte.

La possibile trattativa per Donnarumma apre un interrogativo sul futuro di Alex Meret, autore finora di una stagione positiva. Nonostante il portiere friulano abbia spesso salvato il Napoli in situazioni difficili, il suo rinnovo di contratto tarda ad arrivare. Le voci su Donnarumma potrebbero spingere il club a non prolungare l’accordo con Meret, che a fine stagione potrebbe fare le valigie, sebbene le notizie dell’ultimo periodo siano andate in tutt’altra direzione, lasciando intendere come per l’attuale titolare la distanza per un eventuale rinnovo fosse ormai stata del tutto ridotta.