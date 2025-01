Pagano la clausola: Roma e Milan ko. Ecco cosa potrebbe succedere nel corso delle prossime settimane. Una situazione che sembra definita

Siamo nel pieno delle operazioni invernali di mercato e Claudio Ranieri, ovviamente, aspetta ancora di avere quegli uomini che servono alla sua squadra per affrontare la seconda parte di stagione. “Uomini da Roma” ha detto il tecnico nel corso della conferenza stampa prima della gara di oggi contro il Bologna.

Uno di questi potrebbe essere Frattesi: nella giornata di domani secondo quanto vi abbiamo riportato questa mattina, ci potrebbe essere un incontro tra l’Inter e il club giallorosso per iniziare a impostare l’operazione. Le basi ci sono, ed è evidente che la differenza la potrebbe anche fare la volontà del giocatore che ha intenzione di lasciare i nerazzurri per giocare di più. Vedremo come andrà a finire. C’è da dire, inoltre, che la Roma avrebbe bisogno di un esterno destro perché il solo Celik – che non è nemmeno più il titolare – non può reggere da solo. E nemmeno Saelemaekers può giocare sempre a destra. Il profilo di Mingueza era uno di quelli seguiti, ma secondo le informazioni che sono state riportate da calciomercato.it, dalla Premier League sono pronti a pagare la clausola.

L’Aston Villa paga la clausola: Roma e Milan ko

L’Aston Villa, secondo quanto appreso dal sito citato prima, ha intenzione di pagare la clausola di 20 milioni di euro per il giocatore. Monchi è stato in Spagna nelle scorse ore e vuole chiudere l’affare nel minor tempo possibile. Chiudendo, di fatto, tutte le possibilità di un passaggio in Italia del giocatore.

Il difensore spagnolo, inoltre, ha dato la sua disponibilità ad andare a giocare nel club di Birmingham. Quindi ci sono realmente pochissime possibilità, arrivati a questo punto, che i rossoneri e i giallorossi possano mettere le mani sull’esterno. Tant’è che il Milan avrebbe già trovato l’alternativa che porta il nome di Walker del Manchester City. E la Roma? Beh, di altri nomi ne sono girati, ma il tempo evidentemente stringe.