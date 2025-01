Dal Milan alla Roma: l’annuncio UFFICIALE chiude i giochi

Giungono novità di rilievo in merito ad uno dei temi più caldi delle scorse settimane tra i corriodi del centro sportivo Fulvio Bernardini

L’ombra di una nefasta sconfitta con il Bologna di Vincenzo Italiano è stata scacciata all’ultimo respiro del match dal delicato mancino di Artem Dovbyk, il quale ha evitato a colleghi e allenatore una settimana potenzialmente pregna di nuove contestazioni relative ad una posizione in classifica indubbiamente poco soddisfacente, che sarebbe stata ulteriormente aggravata nel caso in cui i giallorossi fossero usciti dal Dall’Ara senza alcun punto.

I giallorossi potranno dunque iniziare a ragionare e curare da subito la preparazione per l’ostica sfida con il redivivo Genoa di Patrick Vieira, attualmente ad un solo misero punto dai capitolini. Il periodo dell’anno, tuttavia, spingerà certamente Ranieri a concentrarsi anche e soprattutto sul calciomercato da affrontare, visto il ruolo da dirigente che i Friedkin gli affideranno da giugno, ma che, come dichiarato in conferenza stampa, il tecnico di Testaccio ha iniziato a svolgere già da qualche settimana.

La sensazione, difatti, è che Ranieri abbia in mano il centro sportivo Fulvio Bernardini, il che gli permetterà di influire attivamente su una serie di decisioni impattanti che la società dovrà prendere nel prossimo futuro. Tra queste spicca senza dubbio quella relativa alla chiacchierata rivoluzione che potrebbe (e per alcuni dovrebbe) colpire i vertici della società, al termine della quale potrebbero risaltare una serie di rumorosi cambiamenti.

In tal senso la poltrona di Florent Ghisolfi non appare di certo una delle più salde all’interno dei corridoi di Trigoria. Un’esigenza condivisa anche dal Milan di Zlatan Ibrahimovic, intenzionato a compiere una ristrutturazione dell’assetto rossonero.

Il Bologna rassicura sul rinnovo di Sartori: Roma e Milan a mani vuote

Nel corso degli ultimi mesi i giallorossi e i rossoneri sono stati notoriamente attratti dalla figura di Giovanni Sartori, attuale responsabile dell’area tecnica del Bologna, il cui contratto con i rossoblu è in scadenza e la cui competenza è divenuto elemento di particolare interesse da parte di Roma e Milan.

In particolare i giallorossi hanno manifestato segnali di corteggiamento piuttosto evidenti, che potrebbero intensificarsi nel caso in cui si decidesse di dare il ben servito a Florent Ghisolfi, la cui esperienza romana è da molti stata definita come un fallimento piuttosto innegabile.

Nel corso degli ultimi giorni le speranze dei giallorossi, sempre che questi vogliano realmente liberarsi di Ghisolfi, erano state alimentate dal tergiversare della trattativa relativa al rinnovo di Sartori con il Bologna ma, nel corso delle ultime ore, è emersa una dichiarazione dell’amministratore delegato dei rossoblu, Claudio Fenucci, proprio sul tema rinnovo: “Con Sartori stiamo parlando del rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Per me non ci sono problemi. Lo vedo tutti i giorni, arriveremo a una soluzione. Quando ci saranno novità le comunicheremo. Durata del rinnovo? La trattativa la facciamo con lui, non pubblicamente”.