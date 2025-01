Incubo Kvaratskhelia, la Juventus fa piangere il Napoli: i bianconeri pronti a prendere l’esterno che tanto sta facendo parlare in queste ore

Siamo nel pieno della sessione invernale di mercato e qualche colpo c’è stato. Certo, nulla rispetto a quello che tutti si aspettano, soprattutto i tifosi di Napoli e Juventus.

Gli azzurri di Conte, immediatamente dopo aver piazzato Kvara al Psg – trattativa in corso per l’uscita del georgiano – devono appunto trovare un sostituto dell’esterno; in casa bianconera, invece, oltre ad un paio di difensori, si cerca un attaccante, o magari un esterno offensivo che possa coprire in caso di necessità il ruolo di prima punta. E, secondo le informazioni che sono state riportate da caughtoffside in queste ore, c’è un interessante intreccio di mercato che potrebbe vedere i due club protagonisti nel corso delle prossime ore. Sì, ore, perché il tempo stringe e sappiamo benissimo come la sessione di gennaio sia molto dinamica.

Calciomercato Juventus, anche i bianconeri su Garnacho

Ieri è uscita fuori la richiesta di Conte: per sostituire Kvara il Napoli vuole Garnacho del Manchester United. Ma non solo, sul giocatore, secondo il sito inglese citato prima, ci sarebbe l’interesse anche dell’Atletico Madrid, e vengono citate, nell’articolo, anche il Psg (ma a questo punto, l’ipotesi francese, appare difficile), ma anche e soprattutto la Juventus di Thiago Motta.

L’argentino, che nella gara di Fa Cup contro l’Arsenal ha giocato, non è che stia trovando chissà quale spazio da quando Amorim ha preso il posto di Ten Hag. Quindi un suo addio appare davvero possibile. Il Napoli ci ha puntato forte e vorrebbe chiudere in breve tempo e ha le possibilità economiche per farlo, cosa che invece non potrebbe in questo momento la Juventus a meno che, Giuntoli, non trovi una formula diversa dall’acquisto a titolo definitivo. Ma appare complicato tutto questo, visto che lo United sa benissimo che gli azzurri possono permettersi di prendere il giocatore. Insomma, un intreccio, che però sembra avere già la parola fine scritta.