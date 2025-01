Lascia la Roma per vincere il campionato: l’affare si sblocca così

Lascia la Roma per vincere il campionato: i club sono alla ricerca della formula corretta per chiudere l’operazione. Ecco le ultime sulla trattativa in corso

Si muove la Roma. E lo fa non solo in entrata ma anche in uscita. Sì, perché ci sono degli elementi che possono salutare in questa sessione di mercato, e lo sappiamo anche.

Se Cristante potrebbe finire all’Inter in un’operazione diversa da quella che tocca Davide Frattesi, seguito dai giallorossi nonostante Ranieri prima del match contro il Bologna si sia espresso in maniera diversa sulla questione, spiegando che non è possibile spendere tutti quei soldi per un giocatore in questo momento, c’è da tenere conto anche della posizione di Lorenzo Pellegrini. Per il momento, dopo il gol derby soprattutto, non sembrano ci siano possibilità di un addio, ma è altrettanto vero che il capitano ha un contratto in scadenza nel 2026 per il quale, ancora, non si è discusso di un ipotetico rinnovo. Situazione, quindi, da monitorare.

Calciomercato Roma, Zalewski al Marsiglia

Uno che invece ha un contratto in scadenza alla fine di questa stagione è Zalewski. Dopo un po’ di tempo si è rivisto in campo a Bologna nei minuti finali ma la sua permanenza è tutt’altro che scontata, almeno stando alle informazioni che sono state riportate in esclusiva da calciomercato.it.

“Zalewski resta nel mirino del Marsiglia. Per l’esterno della Roma in scadenza a giugno, va però studiata la formula”. Che potrebbe essere solo una, se le cose dovessero rimanere in questo modo: quella dell’addio definitivo perché possibilità di prestito non ce ne stanno, appunto per la situazione contrattuale. Discorso diverso, invece, si potrebbe fare nel caso l’esterno polacco dovesse firmare un prolungamento contrattuale: in questo caso potrebbe partire a titolo temporaneo e rimandare poi ogni discorso al termine di questa stagione. Ma ci pare davvero difficile che tutto questo possa succedere. Assai più probabile, qualora venisse trovato un accordo tra le parti, che ci possa essere un addio definitivo. Vedremo.