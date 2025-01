L’infortunio manda la Juve al tappeto: 50 milioni subito

Giungono gustose indiscrezioni in merito alle intenzioni di Cristiano Giuntoli per l’altisonante mercato della Vecchia Signora

La massima lega italiana sta indubbiamente vivendo una delle sua stagioni più affascinanti e imprevedibili del terzo millennio, durante la quale la corsa allo scudetto e alla zona Champions appare sensibilmente più aperta e frenetica rispetto allo scorso anno. La corsa al secondo titolo di fila per la corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi è stata platealmente complicata dal trionfante approdo di Antonio Conte sulla panchina dei partenopei e dalla definitiva maturazione del progetto Atalanta.

Le sorprese tuttavia non finiscono qui, grazie alle sorprendenti performance messe in campo dalla Lazio di mister Baroni e dalla Fiorentina di Palladino e alle delusioni provenienti dal Milan, dalla Vecchia Signora di Thiago Motta e dalla nefasta situazione ereditata da Claudio Ranieri a Roma.

Per quanto concerne la Vecchia Signora di Motta e Giuntoli l’opinione pubblica sembrerebbe essersi divisa in due: da una parte ecco coloro i quali continuano a credere che fosse troppo presto per affidare al tecnico italo-brasiliano una rosa di tale pregio (anche questa concepita goffamente da Giuntoli secondo i detrattori del progetto bianconero); dall’altra chi, al contrario, crede fermamente che occorra fornire a Motta altro tempo, utile a far digerire definitivamente le proprie idee al gruppo bianconero (un pò come avvenuto al tempo con l’Inter di Inzaghi).

Parrebbe tuttavia esserci un tema evidente a chiunque abbia preso visione della spiacevole china peggiorativa intrapresa dalla linea difensiva bianconera dal momento in cui Gelison Bremer ha abbandonato il rettangolo verde a causa della rottura del legamento crociato: alla Juve serve un nuovo centrale.

La Juve punta forte su Araujo: pronta un’offerta faraonica

Nel corso delle ultime settimane il profilo che Giuntoli ha cerchiato più volte sul proprio taccuino risponde al nome di Ronald Araujo, la cui importanza nelle gerarchie blaugrana era stata sorprendentemente rivista con l’approdo di Hans Flick sulla panchina del Barca.

Tuttavia, nonostante l’allenatore degli spagnoli abbia esplicitato anche con i fatti la propria considerazione del classe ’99 uruguaiano, i continui tentativi dei bianconeri non sono andati a buon fine, a causa di una valutazione piuttosto importante compiuta dai vertici balugina.

Nel corso delle ultime ore, secondo quanto riportato da Relevo, la Vecchia Signora di Giuntoli avrebbe maturato l’intenzione di recapitare sulle scrivanie spagnole un’offerta di ben 50 milioni di euro.

I bianconeri vogliono infatti assicurarsi un centrale che possa vantare una certa esperienza, ma anche prospettive di ampio respiro, dotato di rapidità nel breve, nel lungo e di una qualità palla al piede solitamente interdetta ai difensori centrali. In tal senso spicca anche l’infortunio di Inigo Martinez, che potrebbe complicare ulteriormente il trasferimento del talentoso centrale difensivo.