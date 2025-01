Addio Juventus e firma capitale: sorpasso da 60 milioni

60 milioni di euro e addio alla Juventus già segnato: il sorpasso capitale è immediato. Le ultime di calciomercato.

La Juventus sta attraversando una fase di transizione caratterizzata da risultati altalenanti e sfide sia sul campo che fuori. Nonostante l’imbattibilità nelle prime 18 giornate di Serie A, la squadra ha accumulato ben 11 pareggi, che la collocano al quinto posto in classifica, a 12 punti dalla capolista Napoli.

Il recente Derby della Mole contro il Torino, conclusosi sull’1-1, ha evidenziato la difficoltà dei bianconeri nel trasformare le prestazioni in vittorie. Il tecnico Thiago Motta ha espresso la sua frustrazione per la serie di pareggi, sottolineando la necessità di convertire queste partite in successi per migliorare la posizione in classifica. La squadra deve affrontare ulteriori complicazioni a causa degli infortuni di giocatori chiave come Gleison Bremer e Juan Cabal, oltre alla possibile partenza del veterano Danilo, elementi che rendono ancora più urgente l’intervento sul mercato per rafforzare la rosa.

Uno dei nomi che aveva fatto registrare con maggiore frequenza i contatti di calciomercato era stato Ronald Araujo del Barcellona. L’operazione pareva potersi aggirare intorno ai 50 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, 60 milioni e sorpasso Arsenal: le ultime su Araujo

Il giocatore uruguaiano, considerato uno dei centrali più affidabili e promettenti del panorama calcistico europeo, rappresenterebbe un rinforzo ideale per la squadra di Thiago Motta. Tuttavia, la trattativa non sarà semplice: il Barcellona, nonostante la necessità di fare cassa, considera Araujo un pilastro del progetto futuro. Inoltre, la concorrenza di altri top club europei potrebbe rendere la sfida ancora più complicata.

Da tale punto di vista, non sfuggano le ultime novità riferite da El Nacional, che evidenzia come a complicare ulteriormente le manovre juventine ci sia stato l’inserimento dell’Arsenal nella corsa ad Araujo. Mikel Arteta avrebbe infatti alzato l’offerta per il centrale del Barcellona, attirando l’attenzione dei dirigenti catalani. La proposta del club londinese, che offre non solo un progetto competitivo ma anche un compenso economico più allettante, potrebbe mettere in seria difficoltà la Juventus.

L’Arsenal, forte del buon momento in Premier League, rappresenta un rivale temibile sul mercato, soprattutto per i club italiani, spesso limitati da vincoli di bilancio più stringenti. Resta da capire se la Juventus saprà trovare argomenti convincenti per battere la concorrenza e portare a Torino un difensore di livello mondiale come Araujo. Le cifre attuali sulle quali l’Arsenal parrebbe disposto a impostare la trattative per assicurare Araujo ad Arteta sono di circa 60 milioni di euro.