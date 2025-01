Calciomercato Juve e Roma, il bomber ha scelto il prossimo club

Calciomercato Juventus e Roma: il bomber nel mirino sia dei bianconeri che dei giallorossi ha scelto il prossimo club. Ecco dove chiuderà la sua stagione

Alla ricerca del bomber. Con intrecci di mercato che ovviamente riguardano diverse squadre italiane. Sappiamo benissimo che ci sono delle società che hanno in mente, per questa sessione di mercato, di andare a prendere un centravanti.

In casa Roma, servirebbe come il pane vista anche la possibile partenza di Shomurodov, un vice Dovbyk. Di nomi ne sono usciti tanti, uno degli ultimi è quello di Beto dell’Everton, che conosce il campionato italiano avendo un trascorso all’Udinese e che soprattutto è di una società dei Friedkin, proprietari anche dei giallorossi. Beto è stato accostato anche al Torino, ad esempio, mentre un altro elemento messo nell’orbita della Roma sarebbe finito sotto i riflettori della Juventus. Ma stando alle ultime informazioni, il nuovo club lo avrebbe deciso lui stesso. E in Italia non ci arriverà.

Calciomercato Juventus e Roma, salta l’arrivo di Mikautadze

Il nome in questo è quello del georgiano del Lione Georges Mikautadze. Un buon attaccante, che ha nelle gambe diversi gol a stagione. Sembrava come detto ad un passo dal lasciare il club francese in questa sessione di mercato, ma stando a quanto raccolto dal giornalista connazionale Lasha Kokiashvili, non si dovrebbe muovere, ad oggi, dalla Ligue 1.

Sì, almeno fino alla fine dell’anno il calciatore dovrebbe rimanere in Francia e poi decidere la futura destinazione, nel caso, nei mesi estivi. Quindi niente Serie A, niente Roma e niente Juventus. Con le due squadre che per forza di cose dovranno cercare altre soluzioni per andare a chiudere la rosa per la seconda parte della stagione. Era un nome non troppo caldo al momento, c’è da dirlo, ma non era mai completamente usciti dai radar delle due società.