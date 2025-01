Calciomercato Roma, incontro e contratto triennale: 15 milioni per la firma

Calciomercato Roma, incontro e contratto triennale: 15 milioni è l’offerta per arrivare alla firma. Da quelle parti non hanno intenzione di mollare

La Roma deve stare attenta. Perché da quelle parti non sembrano avere nessuna intenzione di mollare la presa. E siccome il giocatore, come sappiamo, è in scadenza, allora un’offerta economica così importante potrebbe davvero essere presa in considerazione dalle parti di Trigoria.

La notizia arriva dall’Argentina e riguarda il futuro di Leandro Paredes: il centrocampista, che con Ranieri è tornato al centro del progetto tecnico giallorosso, potrebbe anche firmare per un altro club in questo momento, ne avrebbe la facoltà. Sappiamo pure che prima o poi tornerà a casa, lì dove tutto è iniziato, al Boca Juniors. E proprio il Boca, che nel frattempo ha preso Herrera, non ha nessuna intenzione di lasciare andare la possibilità di far arrivare un altro centrocampista. Leandro, ovviamente, e sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta clamorosa.

Calciomercato Roma, 15 milioni per Paredes

“Il Boca ha fatto un’offerta direttamente a Leandro Paredes” ha detto Martín Arévalo, giornalista di La Red che segue la vita quotidiana del Boca. Che poi ha anche aggiusto questo: “Quello che credo è che il Boca possa portare Paredes. La strada è prendere i 15 milioni che il Boca prende per Medina e dare a Paredes un contratto triennale e fare un’offerta alla Roma. Ma per parlare con la Roma chi deve bussare alla porta è Paredes”.

Insomma, si dovrebbe muovere il calciatore giallorosso direttamente con la società e dire di voler andare via. Ma in questo momento, l’ipotesi, non sembra proprio essere presa in considerazione dal centrocampista che, come detto, è tornato al centro del progetto con l’avvento in panchina di Ranieri.

C’è anche da registrare, come confermato da Matteo Moretto, che Ander Herrera è diventato nel frattempo ufficialmente un giocatore Xeneize.

Confirmado: Ander Herrera jugará en Boca Juniors y llegará el miércoles a Argentina. El jugador se despidió de sus compañeros, después de alcanzar un acuerdo para abandonar el Athletic en este mercado de invierno.https://t.co/C6uy1DAUUm — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 14, 2025

L’ormai ex Athletic Club ha già salutato i compagni: mercoledì sarà in Argentina per formalizzare il tutto con il club di Buenos Aires. Un nuovo centrocampista, insomma, alla corte di mister Gago. Che però vuole ancora Leandro Paredes…