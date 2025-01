Doppio infortunio muscolare. Roma a rischio. Sono la costante di questa stagione, più che mai: gli infortuni. Ed aumenta la rabbia dei tecnici.

Il campionato di Serie A continua a fornire spettacoli altalenanti. Una costante ha, però, contraddistinto questa prima metà della stagione 2024-25: gli infortuni.

In principio era Thiago Motta a piangere sulle disgrazie di casa Juventus. Infortuni a catena alcuni dei quali, come quelli occorsi a Gleison Bremer e Juan Cabal, hanno tolto per l’intera stagione al tecnico italo brasiliano due elementi del pacchetto difensivo. L’onda lunga degli infortuni ha, però, via via investito pressoché tutte le altre formazioni. Non passa giornata di campionato che non presenti il triste aggiornamento della lista infortunati. E sembra una calamità infinita. Un’altra squadra, ed un altro tecnico, che al momento hanno ben pochi motivi per sorridere sono senza dubbio il Milan e Sergio Conceicao.

Doppio infortunio muscolare ed addio Roma in Coppa Italia

Il Milan, impegnato a Como nella gara di recupero della giornata di campionato rinviata per l’impegno dei rossoneri nella Supercoppa italiana, deve registrare l’ennesimo infortunio del centrocampista statunitense, Christian Pulisic. E non soltanto.

Come riportato da gazzetta.it corre il minuto 44 quando Pulisic,. dopo essere stato colpito alla caviglia in un intervento da tergo da parte di Kempf, arresta la sua corsa. Il 26enne nazionale statunitense si siede in terra toccandosi il flessore della gamba sinistra. La decisione di chiudere lì la sua partita è immediata. Anche in casa Milan, però, le brutte notizie non giungono mai sole. Se nel primo tempo un infortunio muscolare ha posto fine alla gara di Christian Pulisic, attorno al ventesimo della ripresa un infortunio muscolare ha posto fine alla gara anche del difensore tedesco, Malick Thiaw. Questa volta il flessore interessato è quello della gamba destra. Entrambi rischiano di non esserci nella prossima sfida che vedrà sabato prossimo il Milan impegnato contro la Juventus. Si attendono poi ulteriori esami poiché sia Christian Pulisic che Malick Thiaw potrebbero essere a rischio anche in vista della gara di Coppa Italia che il prossimo 5 febbraio metterà di fronte a San Siro Milan e Roma.

Doppio infortunio muscolare. Doppio guaio, per una doppia sfida, per Sergio Conceicao.