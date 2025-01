Frattesi alla Roma, l’Inter l’ha già scaricato, sostituto scelto

Frattesi alla Roma, l’Inter lo ha già scaricato e il sostituto, i nerazzurri, lo hanno già scelto. L’affare si potrebbe chiudere in questo modo

Ore calde in casa Roma. Perché siamo nel pieno delle operazioni di mercato e perché qualcuno, dentro Trigoria, dovrà per forza arrivare. Lo sappiamo: Ranieri è stato esplicito nel corso dell’ultima conferenza stampa e ha detto chiaramente che si è alla ricerca di giocatori da Roma.

Giustamente, aggiungiamo noi: prendere tanto per farlo non ha senso e quindi è giusto riuscire a capire quali sono le possibilità che si apriranno. Una di queste, senza dubbio, è relativa a Davide Frattesi. Sappiamo che il giocatore non è felice del minutaggio con l’Inter e i nerazzurri non hanno per nulla bloccato un possibile addio. La trattativa rimane in piedi nonostante Marotta abbia fissato a 40-45milioni di euro il prezzo del cartellino. Troppo, secondo il club giallorosso, che comunque, a quanto appreso da calciomercato.it, potrebbe avere in mano il jolly da giocare.

Calciomercato Roma, l’Inter molla Cristante e sceglie Pellegrini

Su Frattesi “c’è il pressing della Roma. Il club campione d’Italia nel caso non è intenzionato a privarsi a cuor leggero del giocatore, valutano non meno di 40 milioni di euro. Con i giallorossi resta in piedi un possibile scambio con Pellegrini, mentre l’opzione Cristante continua a non scaldare troppo la dirigenza di Viale della Liberazione”.

Insomma, se l’ex Sassuolo, cresciuto calcisticamente nel club capitolino, è in bilico, stessa cosa si può dire di Pellegrini. Il gol nel derby sembrava avesse chiuso le possibilità di un addio in questa sessione di mercato, la prestazione di Bologna ha riportato tutti con i piedi per terra facendo capire che, forse, sarebbe opportuno valutare tutte le carte che ci sono in tavola. Perché, sotto questo aspetto, non c’è da dimenticare nemmeno che il capitano ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2026 e che, per il momento, non è stato oggetto di discorsi per un ipotetico rinnovo. Insomma, la trattativa è tutt’altro che chiusa.