L’Inter fa muro, la Roma vende: quattro addii per il colpo Frattesi

Nonostante le difficoltà, la Roma non molla il centrocampista azzurro: Ghisolfi pronto a tutto per accontentare le richieste dell’Inter

È una delle telenevoe di mercato della sessione invernale di scambi. Assieme alle trattative che dovrebbero portare (?) Marcus Rahsford al Milan e Kolo Muani alla Juventus, l’affare Davide Frattesi sta catalizzando l’attenzione degli operatori di mercato e dei tifosi dei club coinvolti.

Il club giallorosso gioca ormai a carte scoperte: sia il Ds Florent Ghisolfi che Claudio Ranieri non fanno più mistero della volontà di arrivare al prodotto delle Giovanili di Trigoria, per il quale però l’Inter non fa sconti. Se non limitati, passando dall’iniziale valutazione di 45 milioni a 40. Comunque troppi per le finanze del club capitolino, che per arrivare a mettere insieme tale cifra deve necessariamente operare delle cessioni. Ma andiamo con ordine.

Complice l’infortunio di Hakan Calhanoglu, che rischia di non essere disponibile neppure per il derby di campionato del 2 febbraio, la società nerazzurra sta alzando una sorta di muro per la sua riserva di lusso. Frattesi potrebbe tornare molto utile nelle prossime settimane, quando l’Inter è anche chiamata a disputare le ultime due partite della ‘Phase League’ di Champions: motivo in più, per Simone Inzaghi, per ‘bloccare’ la cessione. Almeno fino a fine anno. Anche perché, presupponendo anche una contropartita tecnica da parte della Roma, questa non potrebbe nemmeno essere inserita nella lista UEFA per le gare europee. Una bella grana.

Roma disposta a tutto per Frattesi: la situazione dei senatori e non solo

Detto delle motivazioni del club di Viale della Liberazione, passiamo ora ad analizzare la strategia della società giallorossa. Ranieri vuole Frattesi. (Quasi) a tutti i costi. Ecco che allora, sulla scia di pensieri già fatti nelle scorse settimane, sarebbero addirittura in quattro a rischiare la cessione pur di finanziare il ritorno a casa del centrocampista ex Sassuolo.

Come riferisce il ‘Corriere dello Sport’ nella sua edizione odierna, il destino di Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante potrebbe essere lontano dalla Capitale. Sul Capitano è sempre vivo l’interesse del Napoli, mentre sull’ex Atalanta nelle ultime ore si è fatta viva la Fiorentina. Uno dei due, sostiene il quotidiano, potrebbe salutare la truppa.

Ci sono poi almeno altri tre profili in odore di addio: parliamo di Matìas Soulé, Nicola Zalewski, sempre nel mirino del Marsiglia, e Mario Hermoso, che col mister giallorosso proprio non trova spazio. In tutto fanno 4 giocatori che, tra prestiti e difficili cessioni definitive, possono lasciare il club giallorosso a gennaio: tutto finalizzato a portare l’assalto definitivo per il figliol prodigo.