Roma, infortunio UFFICIALE e firma in stand-by: un mese di stop

La Roma giocherà venerdì prossimo allo Stadio Olimpico contro il Genoa, ma prima bisogna segnalare un nuovo infortunio nel team di Ranieri.

Dopo aver vinto meritatamente per 2-0 il derby della Capitale contro la Lazio di Marco Baroni, di fatto, la Roma non è riuscita ancora una volta a vincere una gara in trasferta. Domenica scorsa, infatti, i giallorossi hanno pareggiato per 2-2 allo Stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Anzi, grazie al rigore realizzato negli ultimi secondi del match con Artem Dovbyk, la Roma ha evitato un ulteriore ko lontano dalle proprie mura amiche. Archiviato il match contro il Bologna, la squadra di Claudio Ranieri è attesa dalla sfida di venerdì prossimo contro il Genoa.

La Roma, dunque, è chiamata a battere il team ligure sia per guadagnare altre posizione in classifica che per preparare al meglio la sfida successiva di Europa League contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar. Ma prima di queste due partite così importanti per i giallorossi bisogna registrare un importante aggiornamento.

Roma, Renato Marin out per un mese: le ultime sul suo rinnovo

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Filippo Biafora, giornalista del quotidiano ‘Il Tempo’, Renato Marin ha riportato con la Primavera capitolina una lesione del legamento peroneo astragalico anteriore ed una lesione subtotale della sindesmosi peroneo tibiale. A causa di questo ko, di fatto, l’estremo difensore classe 2006 resterà fermo un mese.

Renato Marin, dunque, si è infortunato proprio nel momento in cui sta trattando il rinnovo con la Roma. Da segnalare che filtra ottimismo sul prolungamento del contratto che scadrà il prossimo 30 giugno, anche se la trattativa con il portiere è ancora in una fase di stand-by.