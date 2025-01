De Ligt come Zirkzee: piazza pulita Amorim e ritorno clamoroso

De Ligt come Zirkzee. Le scelte tecniche del Manchester United di Amorim potrebbero favorire il mercato della Juventus. Con due possibili ritorni.

Ci sono pareggi e pareggi. Dei tredici X accatastati alla Continassa perlomeno dieci sono da catalogare come mezze sconfitte. Altri, come i tre punti complessivi maturati in trasferta contro Inter, Milan ed Atalanta possono ritenersi soddisfacenti soprattutto se figli di una prestazione convincente.

A Bergamo si è vista forse la migliore Juventus della stagione, ma è ancora troppo poco ed ancore troppe sono le pecche mostrate dalla formazione di Thiago Motta. Pecche a cui il mercato di gennaio proverà a mettere una pezza, ma non sarà facile. Contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini la Juventus ha dovuto fare a meno di Dusan Vlahovic. Ufficialmente per un affaticamento muscolare, ma chissà che non sia invece il preludio di un inatteso addio. Cristiano Giuntoli ha intanto trovato l’accordo con il PSG per il prestito secco dell’attaccante francese, Kolo Muani. Chissà che questa operazione non rappresenti un ulteriore indizio della possibile partenza del serbo per puntare poi sul ritorno in Italia di Joshua Zirkzee.

De Ligt come Zirkzee. La Juventus ci prova

Anche la difesa della Juventus, però, necessita di ritocchi. E’ già arrivato a Torino l’esterno portoghese Alberto Costa, classe 2003, ma il colpo più atteso riguarda il difensore centrale.

Diversi i prospetti che nelle ultime settimane sono state accostati alla società bianconera. L’ultimo venticello di mercato lo ha soffiato Luca Momblano su Juventibus: “È un’idea che è balenata. De Ligt sarebbe entusiasta, verrebbe di corsa. Un contatto fresco c’è stato…“. Matthijs de Ligt, classe 1999, nazionale olandese ora in forza al Manchester United ha un trascorso importante alla Juventus. Sbarcato nella capitale sabauda nel luglio del 2019 proveniente dall’Ajax dopo che la società ha versato nelle casse dei lancieri ben 75 milioni di euro, a luglio del 2022 si trasferisce in Bundesliga, al Bayern Monaco per una cifra complessiva, tra fisso e bonus, pari a 77 milioni di euro. Il Manchester United di Ruben Amorim sta cambiando pelle e Matthijs de Ligt sembra non rappresentare un intoccabile per il tecnico portoghese. La Juventus ci pensa. Così come lo stesso Matthijs de Ligt.

Alberto Costa, Kolo Muani ed il vice Gleison Bremer da trovare. La Juve prova, lei per prima, a ritrovarsi.