Hanno scelto l’esonero dopo il pareggio: salta la panchina italiana

Nelle ultime ore si sta parlando di un possibile esonero di una panchina italiana davvero molto prestigiosa.

Dopo l’ultimo turno weekend di campionato, di fatto, ieri sono iniziati i recuperi delle gare non disputate due settimane fa a causa della Final Four della Supercoppa italiana giocata in Arabia Saudita. Il Milan di Sergio Conceicao, a fatica, ha infatti battuto in trasferta per 1-2 il Como di Cesc Fabregas.

Mentre nella serata di ieri al Gewiss si è disputata una bellissima partita tra l’Atalanta e la Juventus. Entrambe le squadre, di fatto, hanno avuto diverse occasioni per ottenere la vittoria.

A passare in vantaggio è stata la Juventus con il gol Kalulu, mentre gli uomini di Gasperini hanno pareggiato qualche minuto con il rientrante Mateo Retegui. Questa sera, invece, l’Inter di Simone Inzaghi ospiterà allo Stadio San Siro il Bologna di Vincenzo Italiano. Tuttavia, prima di questo match così importanti per la lotta al vertice del campionato di Serie A, bisogna registrare una notizia che riguarda una panchina ‘italiana’ molto prestigiosa.

I tifosi del Chelsea vogliono l’esonero di Maresca dopo il pari con il Bournemouth

Come riportato da ‘footballtransfers.com’, infatti, i tifosi del Chelsea sono furiosi dopo il pareggio per 2-2 rimediato ieri sera in casa dalla loro squadra del cuore contro il Bournemouth. Gli uomini di Enzo Maresca, di fatto, hanno evitato il ko contro i rossoneri solo grazie al gol realizzato da James al 95′.

Questo pareggio contro il Bournemouth, dunque, ha fatto arrabbiare tantissimo diversi tifosi del Chelsea. Molti tra questi, infatti, hanno chiesto anche l’esonero dello stesso Enzo Maresca. Ricordiamo che i ‘Blues’ sono adesso quarti a dieci punti dal Liverpool capolista che, però, ha una gara in meno.