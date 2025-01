Big di Serie A su Soulé: la Roma ha già deciso

Calciomercato Roma, una big di Serie A ha messo gli occhi si Soulé: l’argentino sta giocando poco ma i giallorossi, sul futuro, hanno già deciso

Adesso non va via, lo ha confermato anche Claudio Ranieri nel corso della conferenza stampa di ieri in vista del match dell’Olimpico contro il Genoa. Ma da qui, alla prossima estate, se le cose non dovessero cambiare, allora sì che un addio potrebbe essere nell’area.

Matias Soulé sta giocando molto poco. E Ranieri, durante le fasi finali del match contro il Bologna, gli ha addirittura preferito Zalewski, in scadenza e in uscita. Evidente che qualcosa non torni, anche se il tecnico ne ha parlato sempre bene e chissà, magari domani sera, lo potrebbe anche mandare in campo. Fatto sta che il futuro del giocatore non è chiaro. Nel corso di queste ultime ore di mercato si è parlato di un forte interesse del Venezia dove ritroverebbe Di Francesco. Ma la Roma, per ora, non molla. Ma il futuro è un rebus.

Calciomercato Roma, Soulé non si muove a gennaio

A dare delle informazioni sul futuro dell’argentino, arrivato dalla Juventus, è Alessio Lento di calciomercato.it: “Fiorentina, Betis e Valencia su Soulé. La Roma non vuole cederlo a gennaio, ad oggi. Ma a giugno, se non dovesse giocare, la situazione dell’argentino potrebbe radicalmente cambiare”.

Non solo, ci sarebbero sull’argentino anche alcuni club di Premier League che hanno bussato alle porte del suo entourage. “Per quanto riguarda i gigliati, chiaramente non accetterebbero, eventualmente, una cessione in prestito secco”. Quindi l’unica soluzione potrebbe essere quella dell’addio a titolo definitivo. Ma non in questa sessione di mercato, come detto, ma molto probabilmente a giugno. Se tutto rimanesse in questo modo ovviamente. Soulé, ricordiamo, è stato pagato dalla Roma 30 milioni di euro: un investimento di quelli importanti che fino al momento però non ha pagato.