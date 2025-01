Calciomercato Roma, 12 milioni a stagione: risposta immediata

Calciomercato Roma. Anche dalle parti di Trigoria il calciomercato invernale sembra essersi avviato. E non soltanto in entrata.

In attesa della sfida interna che vedrà la Roma affrontare il Genoa, il mercato occupa le menti di molti a Trigoria. Il tecnico Claudio Ranieri ha dato le sue indicazioni e spetta pertanto al direttore sportivo, Florent Ghisolfi, attuarle nei limiti del possibile.

Dal suo approdo sulla panchina giallorossa il tecnico romano ha fatto immediatamente intendere la sua idea di calcio e di Roma. Nel corso delle settimane giocatori che sembravano intoccabili oggi non lo sono più, così come profili dati ormai come prossimi ai saluti sembrano essere diventati pedine insostituibili. La Roma, però, qualche operazione in entrata probabilmente la farà. Allo stesso tempo è facile prevedere come, a nuovi ingressi, corrisponderanno nuove uscite.

E per alcuni giocatori giallorossi le richieste di certo non mancano.

Calciomercato Roma. 12 milioni non bastano per Leandro Paredes

E’ mercato ovunque. La Roma si guarda attorno, ma anche la Roma è osservata da vicino. Paulo Dybala è giocatore ambito ma è sempre più probabile la sua permanenza nella capitale.

In casa Roma vi è un altro giocatore che sembra aver attirato attenzioni importanti. Dall’Argentina, e più esattamente dall’esperto di mercato German Garcia Grova, giunge notizia che il club arabo dell’Al-Shabab si è fatto avanti per Leandro Paredes. Proposta decisamente importante poiché si parla di un’offerta economica di 12 milioni di euro annui. La risposta del centrocampista argentino della Roma è stata immediata: no secco.

Nulla di fatto pertanto. Leandro Paredes rimarrà nella capitale o, almeno non la lascerà per trasferirsi in Arabia Saudita. Anche il Boca Juniors continua ad inseguire il centrocampista della nazionale albiceleste, classe 1994. Il mercato invernale della Roma non è ancora decollato, ma si sa come in tale ambito basti soltanto un’operazione a dare il via all’atteso fuoco di fila.