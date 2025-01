Calciomercato Roma, scambio clamoroso: la firma arriva così

Giungono novità piuttosto scioccanti sull’operazione più chiacchierata e discussa delle ultime ore tra i vicoli della città eterna

La sfida che la Roma di Claudio Ranieri si troverà ad affrontare domani con il rinvigorito Genoa di Patrick Vieira sarà certamente ostica, ma rappresenta anche una ghiotta occasione per tornare a recuperare quei punti che sinora sono stati preclusi da una nefasta prima parte di stagione.

In questo momento Sir Claudio, tuttavia, è inevitabilmente costretto a dividersi a metà tra il ruolo di tecnico e quello di dirigente, viste le numerose operazioni che stanno monoplizzando le discusioni tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Le esigenze dell’eroe di Leicester riguardano ben tre reparti dell’organico giallorosso: a centrocampo vi è la necessità di colmare il buco lasciato da Enzo Le Fée in panchina, per quanto concerne la fase offensiva l’intenzione è quella di portare nella capitale una degna alternativa che possa far respirare Artem Dovbyk e, infine, persiste l’emergenza relativa al terzino destro.

Tuttavia, per comprare occorre vendere (o scambiare) e, nelle scorse ore, sono emerse delle indiscrezioni relative alla possibilità di un’operazione inaspettata.

Operazione Rensch-Roma, l’Ajax mette nel mirino Mannini

Le voci sull’interessamento della Roma a Devyne Rensch sono ormai note e la trattativa con l’Ajax potrebbe compiere un poderoso passo avanti nel caso in cui fosse la stessa società capitolina a fornire agli olandesi un’alternativa di pregio e prospettiva.

Stiamo parlando di Mattia Mannini, giovane terzino classe 2006 che nel corso degli ultimi mesi ha letteralmente incantato i tifosi e gli spettatori del campionato Primavera e, secondo quanto riportato da Telegraaf.nl, sarebbe nel mirino dell’Ajax nel caso in cui Rensch dovesse partire.

La Roma potrebbe dunque sfruttare il talentoso talento cresciuto tra i corridoi di Trigoria per sbloccare l’affare.