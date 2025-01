Cortocircuito Juve e Napoli: 15 milioni e via libera Roma

15 milioni e via libera Roma: il cortocircuito di calciomercato si intreccia anche con le scelte di Juventus e Napoli. Le ultime.

Il calciomercato invernale è entrato nel vivo, promettendo di ridisegnare gli equilibri della Serie A e dei principali campionati europei. Con le squadre a caccia di rinforzi per la seconda parte della stagione, le big italiane come Milan, Juventus e Inter stanno lavorando su strategie mirate per rafforzare i rispettivi organici.

Il Milan, dopo un avvio di stagione altalenante, ha messo gli occhi su diversi profili che possano eventualmente coadiuvare Conceicao in questa fase di rilancio, e si vede anche coinvolta in discorsi che interessano la stessa Roma, come nel caso della questione legata alla possibile permanenza di Saelemaekers nella Capitale. Nel frattempo, la Juventus continua il proprio percorso di rinnovamento, chiudendo per il prestito di Randal Kolo Muani, attaccante francese in arrivo dal PSG, per aggiungere dinamismo all’attacco.

Tra i nomi più caldi di queste ore, intanto, continua a spiccare Milan Skriniar, difensore slovacco del PSG, che sta valutando il suo futuro lontano da Parigi. Arrivato a parametro zero nell’estate 2023 dopo l’addio all’Inter, Skriniar non ha trovato piena soddisfazione in Francia e sembra destinato a cambiare aria già a gennaio.

Skriniar in Turchia e via libera Roma: ne risentono anche Napoli e Juve

Il 29enne slovacco è al centro di un intricato valzer di mercato, con il PSG intenzionato a cederlo per finanziare altre operazioni. Le destinazioni più probabili per il difensore sono due: la Turchia, dove Galatasaray e Fenerbahce si contendono il suo ingaggio, e la Premier League, con Aston Villa e Tottenham tra i club interessati.

La Super Lig potrebbe rappresentare un’opportunità per Skriniar di ritrovare continuità, dato che entrambe le squadre turche sarebbero pronte a garantirgli un ruolo da titolare e offrire fino a 15 milioni di euro per il suo cartellino. Il Fenerbahce, in particolare, ha accelerato i contatti, anche se il Galatasaray resta alla finestra, come si legge sulle colonne de L’Equipe. In Premier League, la situazione è diversa. Aston Villa e Tottenham rappresentano mete di prestigio, ma con la concorrenza interna più alta.

Gli Spurs, che stanno vivendo un buon momento sotto la guida di Ange Postecoglou, vedono Skriniar come rinforzo chiave per una difesa che punta a consolidarsi nella lotta per i posti in Champions League. Da non trascurare, ad ogni modo, l’impatto di tale vicenda anche in casa Roma dove, come si ricorderà, non va esclusa la possibile cessione di Mario Hermoso pochi mesi dopo il suo approdo. Il difensore spagnolo, arrivato insieme a Hummels da svincolato a settembre dopo la vicenda Danso, ha avuto un impatto poco felice e, proprio nelle scorse settimane, era stato accostato a club turchi. Tra questi, su tutti, proprio il Fenerbahce di Mourinho.