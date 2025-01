Dalla Roma a Torino: ritorno choc in Serie A

Ritorno choc in Serie A dopo l’addio alla Capitale: da Roma a Torino, ecco gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

La sessione invernale di calciomercato potrebbe portare alla Roma opportunità significative per rinforzare la rosa e affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Tra le trattative più rilevanti, spicca l’interesse sempre maggiormente concreto per il terzino destro dell’Ajax, Devyne Rensch. Nonostante un’offerta iniziale di 5 milioni di euro respinta, le negoziazioni proseguono, con l’Ajax e i giallorossi sempre meno lontani dalla definizione di tale trattativa.

Parallelamente, la Roma sta valutando il ritorno di Davide Frattesi, attualmente all’Inter. Nonostante le difficoltà legate a un possibile scambio coinvolgente come Lorenzo Pellegrini o Bryan Cristante, il nome del centrocampista cresciuto nel vivaio giallorosso resta in auge per una campagna acquisti di gennaio che potrebbe ancora regalare sorprese e novità. Per ora, l’unica ufficialità ha interessato l’uscita di Le Fée, che, dopo gli accostamenti al Real Betis, è approdato al Sunderland.

L’ex Roma Cengiz Under piace al Torino: può tornare in Serie A

Ampliando lo sguardo ad una Serie A che dovrà necessariamente vedere il Napoli reagire al contraccolpo Kvaratskhelia, va segnalata una notizia che interessa il Torino, squadra reduce dal pareggio contro la Juventus e che potrebbe presto abbracciare proprio un’ex Roma, pronto a questo punto a fare ritorno in Serie A.

Il club granata sta esplorando altre operazioni di mercato, incluse possibili cessioni, come quella di Ivan Ilic allo Spartak Mosca. Il club granata sta anche monitorando Cesare Casadei del Chelsea, con una concorrenza forte da altre squadre italiane, e Tanner Tessmann del Lione, un giocatore conosciuto dal tecnico Vanoli. Inoltre, è in corso un interesse per Tino Anjorin dell’Empoli, con possibili scambi di giocatori in vista.

La novità importante riguarda il possibile ritorno in Serie A di Cengiz Ünder. Secondo il giornalista turco Yagız Sabuncuoglu, il Torino ha avviato trattative con il Fenerbahce per riportare l’ex giallorosso in Italia. L’esterno ex Roma, che ha militato in giallorosso dal 2017 al 2020, potrebbe essere un rinforzo importante per i granata.