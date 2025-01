Douglas Luiz o Frattesi? Scelto il colpo in mediana

Douglas Luiz o Frattesi? Da quelle parti hanno scelto il colpo in mediana. Ecco gli sviluppi di una situazione che riguarda anche la Roma

La questione Davide Frattesi dentro la Roma, lo sappiamo, è ancora aperta. Il giocatore dell’Inter – anche ieri impiegato solamente nei minuti finali della gara contro il Bologna – vorrebbe evidentemente giocare di più. Ed è per questo che i giallorossi sono alla finestra in attesa di capire se ci sono le possibilità di prenderlo, magari negli ultimi giorni di questa sessione di mercato.

Anche il Napoli, ad esempio, lo sta monitorando: ma Marotta non ha nessuna intenzione di rinforzare una squadra che lotterà per lo scudetto fino al termine di questa stagione con quella di Inzaghi. Se Frattesi dovesse essere ceduto, allora le possibilità della Roma aumenterebbero. Certo, c’è da stare attenti alla questione estero: in Premier League, l’ex Sassuolo, ha diversi estimatori e un club di questi è il Tottenham. Ma da quelle parti, a quanto pare, hanno deciso di cambiare obiettivo. Anzi, a dire la verità, hanno deciso di puntare su un altro.

Douglas Luiz o Frattesi? Il Tottenham ha deciso

Gli Spurs, che non stanno attraversando chissà quale momento positivo, hanno bisogno di un innesto in mezzo al campo e avrebbero deciso, secondo le informazioni che sono state riportate da tottenhamhotspurnews.com, di puntare sul centrocampista che, secondo loro, “è infelice alla Juventus“. Questo stato d’animo potrebbe portare ad un ritorno in Premier League dopo il passaggio estivo dall’Aston Villa ai bianconeri.

Fermato da molti problemi fisici, Luiz solamente nelle ultime uscite dei bianconeri ha giocato con regolarità: titolare nel derby, e uno spezzone di gara contro l’Atalanta, il brasiliano potrebbe essere sacrificabile da Giuntoli nel corso delle prossime settimane di mercato soprattutto per fare quadrare i conti. Davanti ai soldi, nessuno giocatore in nessuna squadra è incedibile. Mollano Frattesi, insomma, con la Roma che come detto sogna il colpaccio grosso verso la fine di questa sessione invernale di trattative.