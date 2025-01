La Juve è già un ricordo: 15 milioni e vola da Ancelotti

La Juve è diventata solamente un ricordo: 15 milioni e firma immediata con Ancelotti. Le ultime di calciomercato.

Il mercato invernale entra nel vivo e i grandi club italiani restano attenti alle opportunità last-minute. Diversi i nomi emersi fino a questo momento, in grado di generare attenzioni e attese presso le file di dirigenze e tifoserie per poter rinforzare le rispettive rose in vista di una seconda parte di stagione, di fatto, già iniziata. In casa Roma, ad esempio, a tener banco resta la questione Frattesi, nome che ancora scalda il mondo giallorosso, parallelamente ad altri scenari.

Tra questi, nella Capitale, si segnala la questione relativa al possibile rinnovo di Saelemaekers e all’accordo sempre più vicino per Rensch. Ampliando lo sguardo anche ad altre realtà, va ricordato come diverse big di Serie A siano alle prese con plurime questioni, tra cui Milan o Juventus. Tra i nomi più discussi figura quello di Milan Skriniar, difensore slovacco del Paris Saint-Germain, che sembra destinato a lasciare Parigi dopo essere finito ai margini del progetto tecnico di Luis Enrique. Le opzioni per il futuro dell’ex interista aprono scenari intriganti, coinvolgendo indirettamente anche Milan, Juventus e Inter.

15 milioni per Skriniar, c’è il Real Madrid: addio Juventus

Come emerso nel corso degli ultimi mesi, Skriniar non rientra più nei piani del PSG, che vorrebbe alleggerire il monte ingaggi e ricavare una cifra congrua dalla sua cessione. Il giocatore potrebbe rivelarsi un’occasione d’oro per la Juventus, che necessita di rinforzi in difesa, soprattutto considerando le difficoltà fisiche di alcuni titolari. Con un prezzo stimato intorno ai 15 milioni di euro, Skriniar rappresenterebbe un profilo affidabile e con esperienza internazionale, ideale per un rilancio in Serie A.

Accostato anche al Napoli negli scorsi giorni nell’ottica anche di un possibile coinvolgimento nello scambio per Kvaratskhelia, sul difensore arrivano aggiornamenti di non poco conto dalla Spagna, come si legge sulle colonne di Todofichajes.com. Queste ultime riferiscono come i giorni di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain sembrano essere contati e che compare ora sull’agenda del Real Madrid.

I Blancos, reduci dall’ennesima sconfitta stagionale contro il Barcellona, sono alla ricerca di un rinforzo di livello per una retroguardia che ha mostrato segni di cedimento. Non è la prima volta che il club spagnolo punta gli occhi su Skriniar: già durante la sua esperienza all’Inter, il Real aveva tentato invano di portarlo a Madrid, ma il difensore era considerato incedibile dai nerazzurri.