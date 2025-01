Marotta l’ha fatto già fuori: addio Inter e Roma avvisata

Emergono novità in merito ad una sorprendente decisione presa da Marotta e dalla dirigenza nerazzurra.

Il calciomercato invernale in atto è senza dubbio alcuno uno dei più eccitanti e delicati degli ultimi anni di Serie A, a causa dell’affascinante equilibrio che caratterizza la classifica della massima lega italiana e delle inaspettate delusioni derivanti da alcuni dei proggetti altisonanti, come quello di Florent Ghisolfi per la Roma o di Cristiano Giuntoli per la Juventus.

Nel corso della sessione invernale, dunque, occorrerà conqusitare o quel colpo in grado di conquistare la vetta della classifica – come nel caso dell’Inter di Marotta o in quello della corazzata partenopea di Antonio Conte -, oppure una serie di toppe che possano colmare le lacune emerse nella prima metà del campionato (vedi proprio i giallorossi di Ranieri o la Vecchia Signora di Thiago Motta).

Nel corso degli ultimi giorni sono emerse una serie di indiscrezioni relative ad una possibile trattativa tra la Roma e l’Inter.

I nerazzurri, infatti, vedono i giallorossi come una delle poche realtà che possa rimpinzare le casse nerazzurre senza rischiare di mettere in difficoltà la rincorsa di Inzaghi allo scudetto. Ecco le ultime.

L’Inter vuole liberare Buchanan, la Roma osserva

Nel corso degli ultimi giorni abbiamo imparato a memoria i dettagli e i possibili sviluppi dell’operazione relativa a Davide Frattesi, ma, quest’ultima, non è l’unica trattativa che i lombardi potrebbero chiudere con i giallorossi.

Difatti, oltre alle possibili contropartite di Pellegrini e Cristante per addolcire l’affare Frattesi, i giallorossi sembrerebbero intrigati da un’altra pedina dello scacchiere nerazzurro di Marotta.

Il profilo in questione risponde al nome di Tajon Buchanan, ovvero un talentoso terzio classe 1999, che ha trovato davvero poco spazio nelle rotazioni del tecnico piacentino e, di recente, sarebbe entrato nel radar dei capitolini.

Alla Roma, come noto, occorre un esterno destro che vada a estinguere l’emergenza generata dalla modestia di Zaki Celik e, secondo quanto riportato da Pasquale Guarro sul proprio profilo X (Twitter), l’Inter avrebbe intenzione di liberare il calciatore oltre i cancelli di Appiano Gentile, così da permettergli di accumulare quei minuti che fino ad oggi non ha potuto passare in campo a causa delle legittime preferenze di Inzaghi.