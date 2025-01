Mourinho al posto di Ancelotti, ping pong Roma: ritorno ‘segnato’

Impazzano le voci riguardanti il futuro della panchina della Roma, al centro di importanti spifferi di mercato. Ecco cosa sta succedendo

Con la stagione entrata nel vivo, le attenzioni della Roma sono inevitabilmente rivolte ai prossimi impegni ufficiali dai quali Claudio Ranieri si aspetta risposte importanti. Il pareggio maturato negli ultimi minuti della sfida contro il Bologna ha permesso ai giallorossi di allungare la striscia di risultati utili consecutivi dopo la vittoria nel derby: presupposto imprescindibile per mettere mattoncini importanti nel percorso di crescita della squadra.

La sessione invernale di calciomercato che vede la Roma impegnata su diversi obiettivi avrà il compito di porre premesse importanti in vista dei prossimi mesi. Un trampolino di lancio, in sostanza, al quale sarà posto la classica ciliegina sulla torta dalla scelta del nuovo allenatore. Sebbene le chances di vedere ancora Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa non possano passare in sordina, lo scenario più probabile resta quello di un nuovo cambio di guida tecnica, con l’attuale allenatore di Testaccio in veste di fac totum per la sua nomina. Sotto questo punto di vista i nomi non sono pochi, sebbene i Friedkin non abbiano ancora sciolto le riserve e preferiscano far passare del tempo prima di affondare il colpo. Da Allegri ad Ancelotti: le idee e le suggestioni di certo non mancano, anche se le mosse della proprietà americana della Roma si inseriranno in un mosaico molto più ampio.

Da Ancelotti a Mourinho: panchina del Real bollente, Roma spettatrice interessata

A tal proposito, impossibile non prendere come riferimento quanto sta succedendo proprio a Madrid. Dopo un inizio di stagione piuttosto complicato, le Merengues di Carlo Ancelotti hanno risalito la china in campionato. Con una qualificazione in Champions League ancora tutta da scrivere, Mbappé e compagni sono però ritornati nell’oblio a causa della sfida in Supercoppa europea. Allo stato attuale della situazione, le probabilità di una permanenza di Carlo Ancelotti sulla panchina dei Blancos sembrano essere ridotte al lumicino.

Un assist – in tal senso – è fornito dalle quote proposte dai betting analyst di Bet365, letteralmente scatenati sul nome del nuovo allenatore del Real Madrid. A guidare la speciale ‘classifica’ è infatti Xabi Alonso (a quota 2.5); seguono, molto più staccati, Solari, Raul e Arbeloa (tutti a quota 9). Oltre alla presenza di Zidane, però, sorprende fino ad un certo punto anche la candidatura di José Mourinho: il possibile ritorno dello Special One nella capitale iberica è infatti bancata 13 volte la posta. Suggestione al momento: in futuro chissà…