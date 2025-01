Nuovo allenatore e addio Juventus: 25 milioni di euro subito

La Juventus giocherà sabato prossimo contro il Milan, ma prima bisogna registrare un’importante novità di calciomercato.

Dopo il pari nel derby contro il Torino, la Juventus ha pareggiato ancora una volta. Martedì scorso, infatti, la ‘Vecchia Signora’ ha fatto 1-1 al Gewiss Stadium contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Ma il sapore di questo pari è sicuramente diverso rispetto a quello rimediato contro il Torino di Paolo Vanoli. La Juventus, infatti, ha rischiato seriamente di vincere la gara contro l’Atalanta, vedi l’ultima occasione dove Yildiz non ha servito Mbangula tutto solo davanti a Carnesecchi.

Archiviato il match contro la squadra guidata da Gian Piero Gasperini, dunque, la Juve è attesa da un altro big match. Sabato prossimo, infatti, la ‘Vecchia Signora’ giocherà contro il Milan di Sergio Conceicao. Tuttavia, in attesa della rivincita della semifinale di Supercoppa italiana, in casa della ‘Vecchia Signora’ bisogna registrare una brutta notizia di calciomercato.

Calciomercato Juve, West Ham su Tomori del Milan: ecco gli ultimi dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘caughtoffside.com’, infatti, il West Ham messo gli occhi su un obiettivo della difesa di Cristiano Giuntoli e proprio un calciatore del Milan: Fikayo Tomori. Dopo l’avvicendamento in panchina tra Lopetegui e Graham Potter, dunque, gli ‘Hammers’ vorrebbero rinforzare il proprio reparto difensivo con il centrale rossonero.

La Juventus, quindi, ha di fronte a sé un’altra concorrente per arrivare a Tomori, visto che su quest’ultimo ci sono anche Newcastle, Tottenham ed Aston Villa. Cristiano Giuntoli, però, avrebbe pronta un’offerta di 25 milioni di euro per il centrale inglese. La ‘Vecchia Signora’, dopo il mancato arrivo dal Barcellona di Araujo, potrebbe virare in maniera importante sull’ex Chelsea.