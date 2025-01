Roma-Genoa, UFFICIALE: fuori dai convocati e caso aperto

La pubblicazione delle convocazioni ufficiali per il match tra Roma e Genoa ha dato il via ad una serie di polemiche

Fatichiamo a credere che qualcuno ad inizio stagione avrebbe potuto pronosticare che, nel corso della seconda giornata del girone di ritorno, la sfida tra Genoa e Roma sarebbe valsa il decimo posto in classifica e, invece, complice la rinascita dei liguri sotto la gestione Vieira e la disastrosa prima parte di campionato dei giallorossi, questo è ciò che domani sera Roma e Genoa si troveranno a giocarsi sul gelido prato dell’Olimpico.

Tuttavia, con la pubblicazione delle convocazioni ufficiali, sono emerse delle notizie piuttosto scioccanti in merito alle decisioni che i due allenatori hanno compiuto per il match in questione.

Balotelli e Messias rimangono a Genoa: social impazziti

La consapevolezza che tra Patrick Vieira e Mario Balotelli non scorresse buon sangue non era certamente una notizia preclusa ai più, ma che il campionato di SuperMario si sarebbe consumato quasi ed esclusivamente fuori dal campo era una prospettiva difficile da pronosticare.

L’ultima decisione di Vieira ha poi definitamente confermato quanto appena detto, poiché l’ex bomber di Milan e Inter stavolta non potrà neanche assistere al match del Genoa dalla panchina, dato che il tecnico francese ha preferito lasciarlo nel capoluogo ligure.

Se l’assenza di Messias, Vitinha ed Ekuban era facilmente intuibile, quella del centravanti bresciano sta generando una certa perplessità nella tifoseria rossoblù, dato che anche Damiano Er Faina (influencer calcistico notoriamente amico di SuperMario) avrebbe fatto sapere attraverso i propri canali social che l’assenza di Balotelli non è viziata da un problema di natura fisica, dato che il numero 45 del Genoa starebbe “benissimo fisicamente”.