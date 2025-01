Addio Milan, ha vinto Mourinho: Dybala è solo un ricordo

Niente Milan e destinazione turca: José Mourinho ha di nuovo in pugno un colpo importante di mercato, come accadde con Dybala ai tempi della Roma

Nonostante il Fenerbahce non sia il club più importante d’Europa, grazie al lavoro dello Special One, anche colpi ad effetto non sono esclusi. Addirittura c’è un obiettivo dei rossoneri che ora può partire direzione Istanbul. Il nome avrebbe fatto comodo a parecchie squadre di Serie A.

Quando in panchina c’è José Mourinho tutto può succedere, nel bene e nel male. Come visto già nell’esperienza romana, il suo appeal può essere fondamentale per attrarre dei grandi calciatori, desiderosi di lavorare con lui. Non tutti accettano la sua corte ma in molti non riescono a resistere e alla fine accettano. Successe all’epoca con Dybala nella Capitale e ora la storia può ripetersi a Istanbul, con un suo connazionale. C’è un portoghese in uscita dal Chelsea che può fare la fortuna del Fenerbahce e della lega turca, ma che poteva ben figurare anche in Serie A.

Non a casa il Milan c’ha fatto più di un pensierino nell’ultimo periodo e voleva regalarlo a Sergio Conceiçao per questo mercato di gennaio. Felix sta giocando nel Chelsea dal gennaio 2023, quando arrivò in prestito dall’Atletico Madrid. Dopo una ventina di presenze è tornato in Spagna, girato al Barcellona per un anno. L’anno scorso il Chelsea ha stipulato un accordo da 46 milioni di sterline (54,6 milioni di euro) per ingaggiarlo definitivamente.

Il Fenerbahce di Mourinho pensa a Joao Felix: lo strappa al Milan

Maresca non l’ha messo al centro del proprio progetto e per questo adesso Joao Felix può uscire nel mercato di gennaio. Il Milan voleva portarlo in Italia e ha chiesto informazioni, così come riportato da La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna. Il problema è che dall’Inghilterra fanno sapere che il Fenerbahce è passato prepotentemente in vantaggio, proprio grazie all’opera di convincimento di Mourinho.

TeamTalk, riportando un articolo dell’Estadio Deportivo, Felix sarebbe molto vicino a dire addio al Chelsea questo mese. A 25 anni (classe ’99) può accasarsi a Istanbul, almeno in prestito per sei mesi. Il suo ingaggio da 5,7 milioni di euro potrebbe non essere un problema per il club turco e Jorge Mendes sta svolgendo un ruolo fondamentale per indirizzarlo dal suo amico Mou. L’ex allenatore della Roma aveva provato a sondare il terreno anche per Dybala qualche tempo fa, ma a quanto sembra l’argentino non ha intenzione di lasciare la Capitale almeno fino a giugno.