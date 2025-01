Azmoun regala il derby portoghese a Paulo Sousa: secondo trofeo per l’ex viola

L’ex attaccante della Roma è andato in gol nella sfida che ha regalato la Challenge Shield Shabab Al Ahli

Accostato anche alla Roma dopo l’esonero di Ivan Juric, Paulo Sousa aveva dichiarato di non volersi spostare per provare a vincere i suoi primi trofei negli Emirati Arabi. Dalle parole, il tecnico portoghese è passato ai fatti, vincendo la Supercoppa degli Emirati Arabi nel dicembre del 2024 e la Challenge Shield a inizio 2025. Shabab Al Ahli ha battuto per 3-1 i qatarioti dell’Al Rayyan, aggiundicandosi il derby tutto portoghese con il neo allenatore Artur Jorge, fresco vincitore del campionato brasiliano e della Coppa Libertadores.

Bloccata sull’1-1 fino all’ora di gioco, il match è stato definitivamente indirizzato verso la squadra di Sousa dalla rete di Sardar Azmoun. L’ex attaccante della Roma ha realizzato il gol del momentaneo 2-1, portando il suo bottino stagionale a 18 gol in 20 partite. Utilizzato da attaccante centrale, l’ex Bayer ha ripagato i cinque milioni spesi la scorsa estate dal club degli emirati arabi. Attualmente secondo in classifica in campionato a due punti di distanza dalla vetta, ma con una partita in meno da recuperare