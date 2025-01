Formazioni ufficiali Roma-Genoa: la decisione su Pellegrini

Formazioni ufficiali Roma-Genoa, ecco le scelte di Claudio Ranieri e Patrick Vieira in vista dell’anticipo di questa sera all’Olimpico

Dopo il pareggio di Bologna, acciuffato all’ultimo istante grazie al rigore di Dovbyk, la Roma torna in campo tra poco all’Olimpico ospitando il Genoa di Vieira: una delle formazioni più in forma al momento che, da quando ha preso il tecnico francese, ha cambiato decisamente marcia.

Basta questo per mettere all’era Claudio Ranieri che ovviamente non si fida dei liguri che, in tutto questo, hanno anche deciso di rinunciare a Balotelli: non convocato l’attaccante per dei problemi fisici, anche se qualcuno dice che è una scelta tecnica. Questo poco importa al club giallorosso, che ha bisogno dei tre punti per continuare la striscia di risultati utili che hanno rispedito indietro una classifica totalmente diversa da quella di pochi mesi fa, quando in panchina c’era Ivan Juric.

Formazioni ufficiali Roma-Genoa: Ranieri non cambia

C’era curiosità, non solo dopo la conferenza stampa di Ranieri ma anche dopo l’intervista di oggi uscita sul Corriere dello Sport, sull’eventuale impiego di Lorenzo Pellegrini. Dopo il gol nel derby, che ha spaccato il match contro la Lazio, sembrava dovesse rimanere alla Roma almeno fino al termine della stagione, ma le voci di un possibile addio non si sono mai fermate. A Bologna, poi, nell’altra gara giocata da titolare, il centrocampista non è che abbia fatto benissimo, quindi sì, c’era tanta curiosità.

Per la gara contro il Grifone, letteralmente rivitalizzato dall’arrivo in panchina dell’ex centrocampista francese, Il Capitano, a dispetto delle indiscrezioni della vigilia che lo davano come partente dalla panchina, sarà di nuovo in campo dal 1′, come del resto fatto negli ultimi match contro Lazio e Bologna.

Ancora panchina, dunque, per Nicolò Pisilli, che proverà a dare il suo contributo a gara in corso, se la situazione lo dovesse richiedere. Nessuna novità per quello che riguarda gli altri interpreti, col blocco di difesa e quello di centrocampo ormai consolidati da settimane.

Di seguito le formazioni ufficiali dell’incontro: ecco le scelte di Ranieri e Vieira.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. A disp.: Ryan, Marin, Abdulhamid, Dahl, Hermoso, Sangaré, Romano, Celik, Zalewski, Pisilli, Baldanzi, El Shaarawy, Soulé, Shoumorodov.

Allenatore.: Claudio Ranieri

GENOA (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Aaron Martin; Masini, Frendrup, Thorsby; Zanoli, Pinamonti, Miretti. A disp.: Gollini, Matturro, Marcandalli, Sommariva, Ankeye, Bohinen, Melegoni, Pereiro, Ekhator, Masini, Sabelli, Stolz, Venturino

Allenatore.: Patrick Vieira

Arbitro: Zufferli (Udine)

Assistenti: Baccini-Bahri

IV Uomo: Rapuano

Var: Di Bello

Ass. Var: Campione.