Lascia i rossoneri per Guardiola: arriva il comunicato UFFICIALE

Emergono novità ufficiali in merito ad uno dei profili più chiacchierati delle ultime settimane. Ecco le ultime

La sessione invernale di calciomercato sembrerebbe essere realmente entrata nel vivo della sua fase più concitata, durante la quale iniziano a susseguirsi una serie indefinita di voci e indiscrezioni in merito a quelle particolari trattative che dovrebbero modificare l’andamento della stagione.

In questo momento la massima lega italiana sta vivendo una stagione caratterizzata da un particolare fascino, derivante dal sorprendente equilibrio che vige tra le tre contendenti allo scudetto (Atalanta, Inter e Napoli) e da alcuni inaspettati fallimenti dei progetti estivi di società blasonate (vedi Roma, Juventus e Milan).

Il calciomercato invernale, dunque, rappresenta una ghiotta sia per coloro i quali devono tentare a tutti i costi di guadagnare un vantaggio sulle rivali, sia per chi, al contrario, deve conquistare delle pedine che possano invertire il trend conosciuto nella prima metà dell’anno.

In tal senso spicca senza dubbio la frenetica ricerca al centravanti, poiché svariate scommesse sembrerebbero essere state perse: impossibile in tal senso non evideziare la plateale incompatibilità che ha caratterizzato il rapporto calcistico tra Dusan Vlahovic e il sistema di Thiago Motta, così come per il Milan di Conceicao comincia a farsi sentire l’assenza di un bomber che possa garantire un numero minimo di marcature mensili. In tal senso spiccano delle recente voci in merito ad uno dei talenti più luccicanti dell’odierno penorama calcistico eruopeo.

Marmoush ad un passo dal City: il comunicato del Francoforte

Il suo nome è Omar Marmoush e il ruolo è quello di raffinato fantasista votato anche alla finalizzazione in rete (come ben manifestato dalla scoppiettante stagione gicoata sinora con la maglia rossonera dell’Eintracht Francoforte.

Rapido, tecnico, intelligente, creativo e versatile, il classe ’99 egiziano rappresenta uno degli esempi più fulgidi di quel moderno centravanti atipico in grado sia di legare il gioco con il centrocampo, che di concludere in porta.

Non è un caso che, le luccicanti prestazioni siglate nella prima parte del campionato, abbiano attirato diverse società europee, tra le quali anche la Vecchia Signora di mister Motta. Negli ultimi giorni, tuttavia, sono trapelate delle voci piuttosto credibili sul forte interessamento del Manchester City di Pep Guardiola, che sarebbe ad un passo dall’acquisizione del cartellino dell’egiziano (valutato circa 70 milioni di euro).

ℹ️ Eintracht Frankfurt befindet sich aktuell in Gesprächen mit einem anderen Klub bezüglich eines Transfers von Omar Marmoush. Daher ist der Spieler heute nicht Teil des Kaders.#SGE | #SGEBVB — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 17, 2025

Il colpo di scena finale è arrivato direttamente da parte del Francoforte, che ha comunicato attraverso il proprio account X (Twitter) di aver escluso dalla rosa il giovane talento a causa di una serie di trattative in corso con “un altro club”(realisticamente si tratta proprio del City).