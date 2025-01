Addio Juve, Thiago Motta senza difesa: accordo totale e firma

Thiago Motta ha un problema in più in difesa e a quanto pare i conti non tornano: ora sembra davvero ufficiale la firma sull’accordo e l’addio alla Juve

Giuntoli deve portare a Torino il prima possibile un sostituto di Bremer, considerando che sia lui che Cabal non saranno disponibili fino al termine della stagione. Il colpo preferito era un nome molto importante, che non milita in Serie A, ma adesso è sfumato del tutto.

La Juventus sta per incassare una cifra record per la cessione di Cambiaso al Manchester City. Quella che sembrava essere solo un’ipotesi remota e anche piuttosto fantasiosa, si sta trasformando in una trattativa concreta con il club di Guardiola. I 65 milioni messi sul piatto dagli inglesi dovrebbero essere sufficienti a far cedere le resistenze di Giuntoli, che con quella cifra potrà finanziare il resto del mercato. In attacco il colpo Kolo Muani non costa nulla per ora, se non l’ingaggio del francese, visto che il PSG ha aperto al prestito fino a giugno.

In uscita potrebbero esserci altri nomi come Weah e Fagioli, ma la priorità è quella di acquistare in difesa. Serve un nome importante al centro, che possa magari disimpegnarsi all’occorrenza anche sull’esterno. Nelle ultime settimane si era parlato con insistenza di Tomori del Milan, ma l’arrivo di Sergio Conceiçao ha cambiato le carte in tavola.

La Juventus deve dire addio al sogno Araujo: ormai è fatta per il rinnovo con il Barcellona

Il sogno della Juventus per il centro della retroguardia è Araujo, difensore uruguagio del Barcellona, classe ’99, accostato ai bianconeri da diverso tempo. Per il capitano dei catalani Giuntoli era pronto a sborsare una cifra vicina ai 50 milioni di euro, cifra piuttosto alta considerando la sua attuale scadenza a giugno 2026. Per Thiago Motta il nazionale sudamericano sarebbe stato perfetto come difensore, visto che sa benissimo giocare sia nella zona centrale che in fascia. Per un momento è sembrata venir meno l’ipotesi di un rinnovo con il Barça, anche tenendo presente i problemi finanziari dei blaugrana.

Invece, stando a quanto riportato da “El Chiringuito” su “X”, il giocatore è ormai prossimo al rinnovo di contratto con i blaugrana. La firma dovrebbe arrivare la prossima settimana, chiudendo ogni discorso di mercato e frenando definitivamente le ambizioni della Juventus di Giuntoli e di Motta. Bisognerà virare altrove.