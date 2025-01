Calciomercato Roma, visite mediche e firma fino al 2027

Calciomercato Roma. Il tecnico Claudio Ranieri ed il direttore sportivo Florent Ghisolfi dirigono le grandi manovre di mercato dei giallorossi.

Un ambiente depresso che aveva bisogno di una scossa. Non occorreva un’entrata trionfale bensì in punta di piedi. Occorreva conoscere, comprendere e poi valutare cosa fare. Sembra facile detto così ma l’impegno assunto da Claudio Ranieri appariva a tanti quasi proibitivo.

Dopo qualche settimana lo stesso ambiente una volta depresso ha il sorriso stampato sul volto. I risultati positivi continuano ad arrivare e sembra che i nuvoloni grigi abbiano dimenticano di soggiornare a Trigoria. Una nuova luce che accompagna la Roma non soltanto sul campo ma anche in questo periodo di calciomercato. La sessione invernale ha già portato novità in casa Roma, ma altre potrebbero arrivare a breve. Claudio Ranieri ed il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi lavorano di concerto per tentare di arricchire la rosa con due-tre nuovi elementi di qualità.

Calciomercato Roma. In arrivo Pierluigi Gollini

La Roma si muove e tra le tante voci che circolano attorno a possibili nuovi acquisti, ce n’è una che è quasi realtà.

In questa sessione di mercato la Roma è attenta non soltanto ai possibili titolari, ma punta dritto verso almeno due valide alternative. Si cerca il vice Artem Dovbyk, ma non soltanto. Infatti il prossimo volto nuovo della società giallorossa potrebbe essere rappresentato da Pierluigi Gollini. Il numero uno del Genoa, di proprietà però dell’Atalanta, sembra sempre più vicino all’approdo nella capitale. Come riportato da calciomercato.com il classe 1995 di Bologna è prossimo a diventare il vice di Mile Svilar. Si parla di un accordo di due anni. E’ bastato Claudio Ranieri per riportare la fiducia in casa Roma. Il mercato estivo non ha dato i risultati sperati ma il buon momento della formazione giallorossa spinge all’ottimismo.

Anche in ottica mercato. Anche grazie, e soprattutto, a Claudio Ranieri.