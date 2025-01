Cherki in Serie A, cala il sipario: accordo segreto da 22 milioni

Tra i nomi più caldi in questi giorni di mercato per le squadre di Serie A bisogna sicuramente inserire quello di Cherki.

La Serie A, di fatto, sta entrando sempre più nel vivo, sia nella parte alta della classifica che in quella bassa. Basti pensare solo al successo di ieri del Napoli contro l’Atalanta.

Gli azzurri, sempre in attesa della sfida di questa sera tra l’Inter e l’Empoli, stanno cercando di allungare. La squadra di Antonio Conte, infatti, ha adesso sei punti di vantaggio sulla ‘Beneamata’ che, però, ha due gare in meno.

Tuttavia, oltre alla mere situazioni di campo, il Napoli è al centro di tante indiscrezioni di mercato, soprattutto dopo la cessione di Kvaratskhelia al PSG. Tra i nomi accostati al club partenopeo in questi giorni bisogna sicuramente inserire quello di Cherki. Proprio sul giocatore del Lione bisogna registrare un importante aggiornamento.

Cherki lascerà il Lione a fine stagione: tre squadre della Bundesliga su di lui

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Germania’, infatti, il centrocampista lascerà il club francese al termine questa stagione. Cherki, di fatto, avrebbe raggiunto lo scorso settembre (ovvero quando c’è stato il suo ultimo prolungamento di contratto)un accordo verbale con Lione per lasciarlo andare via la prossima estate per circa 22 milioni di euro.

Su Cherki, il cui contratto con il Lione scadrà nel 2026, bisogna registrare l’interesse di diverse squadre tedesche: dal Borussia Dortmund, passando per il Bayer Leverkusen, al Bayern Monaco. Mentre in Italia, oltre al Napoli, il centrocampista è stato accostato a squadra come Atalanta, Lazio e Roma.