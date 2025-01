Calciomercato Roma, accordo raggiunto: si sblocca il doppio colpo

Doppia svolta nel mercato del club giallorosso: l’arrivo dell’ex Atalanta spiana la strada ad un addio lampo

Inarrestabile tra le mura amiche – la squadra di Claudio Ranieri, battendo il Genoa nell’anticipo del venerdì, ha inanellato la sesta vittoria consecutiva all’Olimpico in tutte le competizioni – la Roma si rituffa sul mercato in attesa del decisivo impegno di giovedì in Europa League. Vincere sul sempre difficile campo dell‘Az Alkmaar consentirebbe infatti all’undici capitolino di alimentare le speranze di rientrare nelle prime 8 della ‘Phase League’, evitando così uno scomodo Playoff che innanzitutto comporterebbe un doppio impegno aggiuntivo. E magari con una big d’Europa, per giunta.

Restando sull’argomento tanto caro ai tifosi – ovvero la necessaria campagna di rafforzamento prevista a gennaio – proprio poche ore prima del fischio d’inizio della gara contro il Grifone si sono registrati dei significativi, anzi decisivi, passi in avanti nella trattativa che dovrebbe portare Pierluigi Gollini a Trigoria.

Le parti sono addivenute ad un accordo, e ormai è solo questione di tempo per la tanto attesa fumata bianca: l’ex estremo difensore dell’Atalanta si legherà al club giallorosso fino al 2027.

Contestualmente, avendo occupato la casella del portiere di riserva alle spalle del sempre più affidabile Mile Svilar, il club capitolino riflette sulla possibile uscita del suo attuale vice. Uno che, in tutte la gare stagionali finora disputate, si è visto in campo una volta sola. Il giornalista de ‘L’Equipe‘ Loic Tanzi ha rivelato il movimento in uscita deciso dal Ds giallorosso Ghisolfi.

Ryan resta giallorosso, ma non alla Roma: se ne va al Lens

L’esponente del prestigioso quotidiano transalpino riferisce infatti di un interesse, che si sarebbe tradotto già in atti concreti, da parte del Lens per Matthew Ryan, il 32enne portiere australiano arrivato a Roma nella scorsa estate.

Messosi a caccia di un estremo difensore per Alla ricerca di un portiere per compensare la partenza di Brice Samba, i giallorossi di Francia stanno lavorando per reclutare proprio l’ex Az Alkmaar, con un passato anche tra le fila di Valencia e Arsenal.

L’accordo tra le parti – i due club e l’entourage di Ryan – è cosa fatta. Come riferito proprio stamane dal giornalista Filippo Biafora, il portiere, preso la scorsa estate a parametro zero, va al Lens, che lo paga 800mila euro. Ora si andranno a definire gli ultimi dettagli con l’Atalanta per Gollini, attualmente in prestito al Genoa.

Fatta per la cessione di Mathew #Ryan al #Lens: l’#ASRoma incassa 800k dopo averlo preso a parametro zero la scorsa estate #calciomercato @tempoweb pic.twitter.com/ccFwGuT9e6 — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) January 19, 2025

Le porte girevoli in casa Roma hanno dunque già prodotto un avvicendamento nel ruolo di riserva del portiere titolare. Ora i tifosi attendono con ansia quanto meno l’ufficializzazione del colpo Rensch, il terzino destro in arrivo dall’Ajax. Poi sarà la volta del tanto sospirato attaccante di scorta e, perché no, dell’auspicata felice conclusione della telenovela Frattesi…