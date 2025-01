Intesa totale con la Roma: programmate le visite mediche

In casa Roma, dopo aver vinto venerdì scorso contro il Genoa, bisogna registrare un accodo raggiunto in sede di calciomercato.

Dopo il pari rimediato allo Stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna, la Roma di Claudio Ranieri ha risposto presente ancora una volta allo Stadio Olimpico. I giallorossi, infatti, hanno battuto per 3-1 allo Stadio Olimpico il Genoa.

Con questo successo rimediato contro il gruppo agli ordini di Patrick Vieira, dunque, la Roma può iniziare a strizzare l’occhio sulla zona Europa. Anche perché il ko del Milan contro la Juve ed il pari della Fiorentina contro il Torino hanno accorciato ancora di più la classifica del campionato di Serie A.

Basti pensare che i giallorossi hanno ora solo quattro punti di svantaggio dal Milan di Sergio Conceicao. Archiviato il match di campionato contro il Genoa, la Roma è attesa dal match di Europa League contro l’AZ Alkmaar ma prima bisogna registrare delle novità importanti in sede di calciomercato.

Calciomercato Roma, tutto fatto per Gollini: visite mediche programmate

Secondo quanto riportato dal portale italiano ‘calciomercato.it’, infatti, è ormai tutto fatto per vedere Gollini con la maglia della Roma. L’ormai ex estremo difensore del Genoa, visto l’imminente passaggio di Ryan al Lens per un milione di euro, nelle prossime ore svolgerà con il club capitolino le visite mediche di rito.

La Roma, dunque, sta per cambiare il vice di Mile Svilar. Nel frattempo, però, Florent Ghisolfi sta cercando di chiudere gli ultimi dettagli per prendere Rensch dall’Ajax.