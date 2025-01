La Roma sfida Inter e Juve: il bomber del futuro strega mezza Europa | ASRL

Il bomber del futuro ha già stregato mezza Europa: la Roma sfida anche l’Inter e la Juventus. Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

La Roma ha recentemente ottenuto una vittoria convincente contro il Genoa, imponendosi per 3-1 allo Stadio Olimpico. Questo successo ha permesso ai giallorossi di risalire in classifica, posizionandosi nella top 10 per la prima volta in questa stagione.

Sul fronte del calciomercato, il club capitolino è attivo per rafforzare la rosa in vista della seconda metà della stagione. Una delle operazioni in dirittura d’arrivo riguarda l’acquisto del terzino destro Devyne Rensch dall’Ajax. Il difensore olandese, con oltre 100 presenze con i Lancieri, è vicino a trasferirsi a Roma per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Rensch, che ha appena compiuto 22 anni, è visto come un rinforzo versatile per la difesa giallorossa.

Calciomercato Roma, Tzimas per il futuro: sfida a Inter, Juve e mezza Europa

Per quanto riguarda il ruolo di portiere, Mathew Ryan è prossimo al trasferimento al Lens per 800.000 euro. Per sostituirlo, la Roma sta puntando su Pierluigi Gollini, attualmente in prestito al Genoa ma di proprietà dell’Atalanta. Gollini, che ha avuto esperienze con Napoli, Fiorentina e Genoa nelle ultime stagioni, è considerato un valido secondo per Mile Svilar.

Inoltre, la Roma sta cercando di rinforzare il reparto offensivo, per cercare di garantire una valida alternativa ad Artem Dovbyk, protagonista di una stagione tra alti e bassi e alle cui spalle Shomurodov non ha garantito troppe certezze. Da questo punto di vista, riportiamo le informazioni in possesso della redazione di Asromalive per un’operazione possibile e potenzialmente molto interessante per il futuro.

Tra i profili monitorati c’è quello di Stefanos Tzimas, attaccante greco di 19 anni del PAOK Salonicco, attualmente in prestito al Norimberga in Bundesliga 2. Tzimas ha attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui Arsenal, Liverpool, Brighton e Aston Villa in Premier League, oltre al Borussia Dortmund in Bundesliga, grazie alle sue prestazioni che includono 9 gol e 2 assist in 16 presenze stagionali.

Per quanto riguarda la concorrenza italiana, segnaliamo gli interessi di Atalanta, Juventus, Milan e Inter, che hanno seguito un paio di volte il giocatore attraverso degli scout. Il Norimberga dispone di un diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro e potrebbe considerare una successiva vendita per una cifra tra i 25 e i 30 milioni, sfruttando l’interesse suscitato. Il giovane attaccante è apprezzato per una serie di qualità ben dipinte dai numeri stagionali su riportati, che restituiscono, insieme al prezzo e alla fitta concorrenza, le difficoltà insite in questa possibile operazione di calciomercato. Seguiranno aggiornamenti.