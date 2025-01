Last minute Milan-Roma, nuovo intreccio: lo hanno già scaricato

Calciomercato Roma, last-minute e nuovo intreccio. Ma i rossoneri hanno deciso cosa fare. Lo hanno già scaricato. E i giallorossi rimangono in corsa

Se ormai è chiusura l’affare Gollini, con Ryan destinato al Lens che permette alla Roma anche di piazzare una plusvalenza, visto che il portiere è arrivato a zero e verrà ceduto per circa 800mila euro, il mercato dei giallorossi non si può di certo chiudere con questa operazione.

Sì, è vero, sembra in arrivo anche Rensch, terzino destro dell’Ajax in scadenza di contratto con il quale, il club capitolino, ha già trovato un accordo. Mancano i dettagli con il club allenato dall’italiano Farioli, ma al momento non ci sono proprio all’orizzonte delle nubi che potrebbero cambiare le sorti di questa operazione che sembra ormai nella fase caldissima, quella prima della chiusura. Detto questo, ovviamente, Ranieri vorrebbe anche un centravanti di riserva, uno che possa dare davvero a Dovbyk la possibilità di riposare in alcune circostanze. Shomurodov non ha mai convinto ed è anche cercato da diverse squadre della Serie A. E un nome che è circolato in queste settimane, anche per via della “vicinanza” dei Friedkin, è quello di Beto, ex Udinese, adesso all’Everton.

Calciomercato Roma: no del Milan a Beto

Sappiamo che sul centravanti ci sia il forte interesse del Torino: i granata sono rimasti senza una prima punta di peso dopo l’infortunio di Zapata e potrebbero (vorrebbero) riportare in Italia il giocatore. Che, secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, sarebbe stato offerto al Milan nel corso di queste ultime ore.

E i rossoneri una risposta a quanto pare l’avrebbero già data: non sono convinti della possibilità di prenderlo quindi, ad oggi, non c’è nessuna possibilità che Beto si possa muovere in direzione Milanello. E dalle parti di Trigoria sperano realmente possa essere così, anche perché ricordiamo che da quelle parti c’è Abraham – inserito nello scambio per Saelemaekers – che la Roma sarebbe ben contenta di lasciare in Lombardia per tenere l’esterno, uno dei migliori in questa stagione.