L’Inter ‘molla’ Frattesi: cifre ufficiali e nuova svolta

Uno dei nomi attorno ai quali sta ruotando il mercato della Roma è sicuramente quello di Davide Frattesi: l’indizio non è passato inosservato

Pur non avendo ancora presentato un’offerta ufficiale con la quale provare a far saltare il banco, la Roma continua a monitorare con grande attenzione i possibili margini di manovra per Frattesi. Di fatto, l’ex centrocampista del Sassuolo non è un punto di riferimento imprescindibile per lo scacchiere tattico di Inzaghi e a fronte di un’offerta giudicata congrua dai nerazzurri potrebbe fare le valigie.

L’aspetto di nevralgica importanza – mai banale in sede di calciomercato – è però rappresentata dalla valutazione che i nerazzurri fanno di Frattesi, nell’ordine dei 45 milioni di euro. Cifra che, come rivelato dallo stesso Claudio Ranieri, i giallorossi considerano troppo elevata. Benché l’ipotesi di una trattativa allargata tra nerazzurri e giallorossi non possa essere esclusa a priori, almeno per il momento l’Inter si è mostrata piuttosto rigida all’idea di privarsi della sua mezzala a gennaio senza prima essersi mossa per un suo sostituto.

Calciomercato Inter, cessione Frattesi: bookmakers scatenati

Sebbene manchino circa due settimane alla chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, lo scenario riguardante il possibile addio di Frattesi potrebbe andare incontro a nuovi, importanti colpi di scena. Un indizio, sotto questo punto di vista, è fornito dai bookmakers.

Goldbet, infatti, banca a 1.70 volte la posta l’eventuale cessione anticipata del centrocampista italiano da parte del club nerazzurro. Una quota che chiaramente riguarda da vicino anche la Roma, visto che sono proprio i giallorossi la compagine maggiormente interessata a Frattesi. Alcuni club di Premier League (Tottenham in primis), pur continuando a monitorare il da farsi, non sono ancora usciti allo scoperto. Marotta, intanto, sta continuando a blindare a parole il suo calciatore, pur iniziando a muoversi per un restyling oculato del reparto. La Roma, infine, osserva eventuali spiragli. Il tempo per imbastire la trattativa c’è: i bookmakers si sono già espressi a riguardo…