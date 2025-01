Vlahovic nello scambio: scacco matto Juventus

Vlahovic nello scambio. Il mercato della Juventus ha già portato due importanti novità. Nell’attesa febbrile della terza. Chi in arrivo?

Dopo l’interminabile sequenza di pareggi in casa Juventus è arrivata finalmente una nuova vittoria. Una vittoria che, come si suol dire nel linguaggio calcistico, vale sei punti poiché ottenuta contro il Milan, diretta rivale alla corsa per un posto valido per la prossima Champions League.

Dopo il mercato estivo probabilmente, a questo punto della stagione, ci si attendeva qualcosa di più, e di meglio, dalla formazione guidata da Thiago Motta. Tra errori commessi e non poca sfortuna la Juventus è decisamente indietro in classifica. Il mercato di gennaio deve cercare di coprire delle falle ancora presenti nella rosa bianconera. Al momento sono due le novità. Il terzino destro portoghese, Alberto Costa, classe 2001, proveniente dal Vitoria Guimaraes e Randal Kolo Muani, classe 1998, attaccante francese che, in verità, deve ancora sbarcare alla Continassa proveniente dal Paris Saint Germain.

Vlahovic nello scambio. Arriva Joshua Zirkzee

Difesa ed attacco hanno pertanto ricevuto il primo regalo ma entrambi i settori attendono un altro colpo. Un difensore centrale ed un altro attaccante rappresentano gli ulteriori obiettivi del mercato bianconero.

E’ serieanews.com a rilanciare con forza l’ipotesi di un possibile/probabile scambio tra la Juventus ed il Manchester United. Da una parte il sempre presente, quando si parla di imminenti uscite dalla Continassa, Dusan Vlahovic, mentre dall’altra vi è il pupillo di Thiago Motta, quel Joshua Zirkzee esploso la scorsa stagione nel Bologna sotto la guida dell’attuale tecnico della Juventus. Uno scambio che potrebbe definirsi possibile, non certamente, al momento, probabile poiché non mancano le difficoltà per chiuderlo.

La Juventus valuta il centravanti serbo non meno di 60 milioni di euro, mentre il tulipano dei Red Devils non supera i 40. Il Manchester United sarebbe disposto a pagare la differenza? Altro problema riguarda l’ingaggio percepito dai due attaccanti. Dusan Vlahovic, con i suoi 10 milioni di euro netti annui guadagna quasi il triplo rispetto a Joshua Zirkzee, fermo a 3,5 milioni. Febbrili valutazioni sono in corso da ambo le parti poiché rimangono pochi giorni per decidere e, eventualmente, chiudere il possibile/probabile scambio.