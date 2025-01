30 milioni e addio dopo sei mesi, Juventus avvisata: c’è Mourinho

30 milioni e addio dopo sei mesi, Juventus avvisata: spunta la presenza di José Mourinho. Le ultime di calciomercato in casa bianconera.

La Juventus vive giornate intense sia sul campo che sul fronte del calciomercato. I bianconeri hanno ottenuto una vittoria significativa contro il Milan, imponendosi per 2-0 all’Allianz Stadium. Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra di Thiago Motta ha sbloccato il risultato con un gol di Samuel Mbangula, seguito cinque minuti dopo dal raddoppio di Timothy Weah. Questo successo permette alla Vecchia Signora di consolidare la propria posizione in zona Champions League, mentre il Milan rimane all’ottavo posto in classifica.

Sul fronte del calciomercato, la Juventus è attiva nel rafforzare la rosa, col fine ultimo di aiutare l’allenatore e la squadra tutta a raggiungere le nobili e agognate. La scorsa settimana è stato ufficializzato l’acquisto del terzino destro Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes per una cifra iniziale di 12,5 milioni di euro, con ulteriori 2,5 milioni in bonus. Il giovane portoghese, classe 2003, ha firmato un contratto fino al 2029 e contribuirà a dare profondità al reparto difensivo, soprattutto in considerazione delle recenti defezioni per infortunio.

Mourinho insidia la Juventus per Kelly: il giocatore vuole lasciare il Newcastle

Inoltre, la dirigenza bianconera ha intensificato i contatti con il Newcastle per il difensore centrale Lloyd Kelly. Il giocatore inglese, classe 1998, ha trovato poco spazio nei Magpies in questa stagione e potrebbe essere interessato a una nuova avventura. Tuttavia, il Newcastle valuta il suo cartellino intorno ai 30 milioni di euro, una cifra significativa che la Juventus dovrà considerare attentamente.

L’eventuale arrivo di Lloyd Kelly potrebbe rafforzare una difesa bianconera rimasta priva di uno dei suoi migliori elementi quale Gleison Bremer, oltre che di un potenziale rincalzo importante quale Cabal. Proprio sulla questione Kelly, però, giungono informazioni rilevanti dal giornalista Graeme Bailey, che evidenzia come lo stesso difensore stia cercando soluzioni che gli permettano di trovare più spazio, dicendosi disposto a cambiare aria già nel mese di gennaio.

Da segnalare sulle sue tracce, secondo la medesima fonte, anche la presenza del Fenerbahce di Mourinho.