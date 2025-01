Addio Milan, Ghisolfi raddoppia: accordo e firma quadriennale

Importanti aggiornamenti sul fronte della trattativa che vede coinvolti Milan e Roma: il Ds giallorosso ha già l’accordo

La sessione invernale di scambi si sta caratterizzando per un asse Roma-Milano che si sta snodando su due piste differenti. Da una parte il club giallorosso è molto attivo con la controparte nerazzurra per l’affare Frattesi, ma dall’altra sono vivi, eccome se lo sono, i contatti col Milan per chiudere il prima possibile un colpo indicato da mister Ranieri come necessario anche per la Roma del futuro. Quella in cui il tecnico, parole sue, si ‘limiterà’ a fare da consulente, avendo dichiarato di voler smettere di allenare, stavolta per davvero, a fine anno.

Con la società di Via Aldo Rossi il dialogo è caldo da settimane per la definizione del doppio scambio Saelemaekers-Abraham che coinvolge i due club. Con delle sostanziali differenze però, come riporta anche il ‘Corriere dello Sport‘ nella sua edizione odierna.

Mentre infatti la Roma ha trovato nel belga una pedina insostituibile, un jolly prezioso che ha contribuito a cambiare, in positivo, il trend di risultati e prestazioni negli ultimi 2 mesi, il Milan non è altrettanto convinto di riscattare a titolo definitivo Tammy Abraham. Che dalla sua, curiosamente, ha solo dei numeri tutto sommato buoni, accompagnati però da alcuni errori sotto porta e da alcune imprecisioni che hanno fatto storcere la bocca a più di un tifoso rossonero. Nonché all’attenta dirigenza. Ma andiamo con ordine.

Ghisolfi, pronti 15 milioni per Saelemaekers. Il Milan invece…

Fermo restando che l’acquisizione a titolo definitivo, da parte dei capitolini, dell’ex Bologna, potrebbe diventare un affare slegato da quello che porterebbe Abraham in rossonero per le prossime stagioni, Ghisolfi si è portato avanti col lavoro. La trattativa per raddoppiare lo stipendio del belga (che attualmente percepisce solo 1 milione di euro netti l’anno) sarà accompagnata da una proposta di un quadriennale al giocatore. Che, dal canto suo, non ha fatto mistero di voler restare a Roma.

Diversa la situazione dell’ex Chelsea, protagonista di 6 gol e 5 assist in 24 presenze stagionali in tutte le competizioni ma non totalmente ‘gradito’ alla piazza. Il problema dell’ingaggio dell’inglese poi, che quest’anno pesa sulle casse rossonere per 9 milioni lordi, potrebbe davvero essere l’ostacolo principale alla definizione del doppio scambio secco.

Se quindi i giallorossi stanno preparando la proposta al Milan per un’acquisto di Saelemaekers sulla base di 15 milioni, il club meneghino si riserva il diritto di valutare Abraham fino a fine stagione. Se il britannico darà le risposte attese, tutto si chiuderà senza bisogno di separare le due contrattazioni.