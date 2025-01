Botta e risposta Juve e Milan: l’erede di Tomori è un pupillo di Giuntoli

Bianconeri e rossoneri continuano a battagliare anche sul fronte del calciomercato. Ecco l’inserimento per il pupillo di Giuntoli

La bella vittoria della Juventus per 2-0 di sabato scorso ha parzialmente vendicato la disfatta subita in Supercoppa per mano del Milan, ma la sfida tra rossoneri e bianconeri non è assolutamente terminata ed è destinata a trasferirsi anche sui campi minati del calciomercato. Come è noto, infatti, Cristiano Giuntoli vuole regalare a Thiago Motta due difensori centrali entro la fine del mercato di gennaio e il nome che piace più di tutti alla Continassa resta quello di Tomori.

Dopo l’operazione Pierre Kalulu, a Torino sperano di replicare la vittoria ottenuta la scorsa estate, ma, forte anche del gradimento di alcune squadre di Premier League, i rossoneri questa volta sono pronti a prendere in considerazioni operazioni da almeno 25-30 milioni di euro, anche con la formula del prestito con un obbligo di riscatto condizionato.

Calciomercato Milan, scippo alla Juve per l’erede di Tomori

Con l’approdo di Sergio Conceiçao sulla panchina milanista, il difensore inglese ha ritrovato il protagonismo perso sotto la guida di Paulo Fonseca, ma la sua discontinuità di rendimento ha fatto cadere già da tempo il velo dell’incedibilità. Furlani, Ibrahimovic e Moncada, dal canto loro, già da tempo stanno setacciando il mercato italiano ed estero per reperire un eventuale sostituto dell’ex Chelsea.

E proprio dai Blues arriva l’ultima idea della dirigenza meneghina. Secondo le nostre indiscrezioni, infatti, forte degli ottimi rapporti con il club britannico, il Milan ha chiesto informazioni su Axel Disasi. Messo sul mercato da Enzo Maresca, il difensore francese piace da tempi non sospetti anche alla Juve e all’Atalanta, ma i rossoneri sperano di sfruttare la corsia preferenziale con i rossoneri per prendere il calciatore in prestito con diritto di riscatto.