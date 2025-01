Dalla Juventus al Napoli, affare da 40 milioni: ha già accettato

Gli intrecci di mercato tra Milan e Napoli e l’apertura improvvisa che spariglia le carte, aprendo le porte a nuovi, clamorosi scenari

Galvanizzato dall’importante successo del Gewiss Stadium ottenuto contro l’Atalanta, il Napoli di Antonio Conte si prepara alla prossima super sfida di campionato: sabato alle 18 Lukaku e compagni se la vedranno infatti con la Juventus. Nel frattempo, l’area tecnica azzurra è al lavoro per provare a consegnare al suo allenatore l’erede di Kvaratskhelia in tempi relativamente brevi.

Il nome cerchiato in rosso nella lista dei desideri dei campani – neanche a dirlo – è quello di Garnacho. Fino a questo momento, però, il Napoli non si è avvicinato alle richieste del Manchester United, che non vorrebbe privarsi dell’argentino a meno che non arrivi un’offerta giudicata irrinunciabile, nell’ordine dei 70 milioni di sterline. Cifra che, allo stato attuale della situazione, il club partenopeo non sarebbe pronta ad investire. Ecco perché, pur continuando a lavorare sotto traccia al gioiello dei Red Devils, la ‘capolista’ ha cominciato a sondare il terreno alla ricerca di profili che non faticherebbero ad inserirsi negli ingranaggi oliati della macchina di Antonio Conte. A tal proposito, emergono importanti novità che riguardano non solo il Napoli, ma anche il Milan.

Calciomercato Milan e Napoli, Lukebakio nel mirino: aveva stregato anche Giuntoli

Secondo quanto evidenziato da RMC Sport, infatti, Manna avrebbe già ricevuto l’apertura convinta da parte dell’entourage di Lukebakio, attaccante polivalente in forza al Siviglia. Il jolly congolese naturalizzato belga, in passato accostato anche alla Juventus, sarebbe piombato in cima alla lista dei desideri degli Azzurri che, però, se la dovranno vedere con una concorrenza piuttosto folta.

Come riportato da Sky, anche il Milan avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi per Lukaku allo scopo di verificare la fattibilità di un’operazione che, conti alla mano, si rivelerebbe comunque piuttosto onerosa. Nonostante l’apertura da parte del Siviglia a valutare determinati tipi di offerte, il club andaluso non sarebbe disposto a prendere in considerazione offerte inferiori ai 40 milioni di euro. Soglia che, in realtà, potrebbe essere lambita in modo non utopistico se si dovessero creare i presupposti per un’asta internazionale: con la Juventus ormai defilata vista la chiusura ormai imminente dell’affare Kolo Muani, occhio ai club tedeschi ed iberici da tempo sulle tracce del classe ’97. A differenza del Napoli, che avrebbe già avuto contatti concreti con l’entourage del calciatore, il Milan si sarebbe limitato ad una generica richiesta di informazioni. I prossimi giorni, in un senso o nell’altro, risulteranno decisivi.