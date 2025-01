Inter-Roma linea bollente: nuova offerta e doppio affare

Roma e Inter stanno diventando protagoniste di questa ultima parte di mercato di gennaio: nuova offerta e doppio affare possibile proprio in extremis

Ranieri e Inzaghi potrebbero avere delle esigenze in comune e Ghisolfi e Ausilio stanno cercando di accontentarli. Nerazzurri e giallorossi trattano in particolar modo per due giocatori, questa volta senza ipotizzare scambi o contropartite tecniche.

La Roma deve trovare alla svelta un attaccante da regalare a Claudio Ranieri. Rensch e Gollini saranno i primi acquisti di questa finestra di mercato. Il primo è il famoso terzino duttile che può ricoprire sia il ruolo di esterno a tutta fascia che di “braccetto” della retroguardia a tre. Il secondo è il frutto di una trattativa lampo legata alla partenza di Ryan, che ha chiesto di poter giocare di più e andrà al Lens. Ghisolfi sta ora lavorando per altri due nomi: uno a centrocampo (il sogno resta Frattesi) e uno in avanti.

Dovbyk non ha un vero e proprio sostituto, anche perché Shomurodov, al di là dell’effettivo valore tecnico, non è un centravanti di ruolo all’uzbeko piace più svariare sul fronte offensivo e giocare al fianco di una prima punta. Serve un uomo con caratteristiche precise, forte fisicamente e che sappia fare reparto da solo al pari dell’ucraino. Un nome è stato offerto nelle ultime ore a Trigoria e si sta cercando di fare delle valutazioni a riguardo.

Arnautovic proposto alla Roma: Ghisolfi valuta l’ipotesi per fine mercato

Con l’Inter la trattativa aperta non è solo quella per Frattesi, per cui bisognerà comunque attendere la fine del mercato di gennaio. Sembra proprio che uno degli esuberi dei nerazzurri possa fare al caso di Ranieri e della Roma. Nella fattispecie si parla di Marko Arnautovic, uno degli attaccanti trattati da Tiago Pinto nell’estate del 2023, prima di firmare con Lukaku. Alla fine l’austriaco, reduce da un’ottima stagione con il Bologna, decise di tornare all’Inter, dove era stato lanciato da Mourinho giovanissimo.

Il contratto del centravanti scadrà il prossimo 30 giugno e per questo non può essere girato in prestito. Serve una cessione a titolo definitivo, ma Ausilio e Marotta si accontenterebbero anche di una piccola buonuscita. Resta da capire se a 35 anni Arnautovic possa fare al caso della Roma, considerando anche i costi dell’ingaggio (2,7 milioni di euro netti a stagione). L’impressione è che Ghisolfi possa provare a sondare anche altre piste, ma tenga da parte questa opzione come extrema ratio.