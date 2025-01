Non solo Frattesi, Inter-Roma sul gong: via in prestito secco

Gli intrecci di mercato tra Roma ed Inter non sono affatto finiti: il nuovo affare all’orizzonte spariglia le carte. Le condizioni sul tavolo

Archiviato il risultato assolutamente convincente maturato contro il Genoa, la Roma di Claudio Ranieri ha già rivolto le sue attenzioni alla sfida di Europa League contro l’Az Alkmaar. Un impegno molto importante per la stagione dei giallorossi che cade nel momento decisivo della stagione. Il tutto senza trascurare le tante indiscrezioni di mercato che stanno continuando a calamitare l’attenzione mediatica.

In un mosaico ancora tutto da definire e soggetto a nuovi e intriganti colpi di scena, Ghisolfi si appresta a chiudere la doppia operazione Ryan-Gollini. Tuttavia, in attesa della chiusura definitiva della telenovela Rensch, i capitolini sono pronti a muovere anche altre pedine sia in entrata che in uscita. Tra i settori del campo sub iudice, infatti, impossibile non prendere in considerazione il centrocampo. A prescindere dall’evolvere della situazione relativa a Pellegrini, la Roma conta di muovere passi concreti per Frattesi, sempre meno centrale nel progetto tecnico di Inzaghi ma valutato dall’Inter sempre 45 milioni di euro. Proprio non i nerazzurri, però, il discorso potrebbe essere allargato e coinvolgere anche Bryan Cristante, sul quale soprattutto la Fiorentina ha messo gli occhi.

Calciomercato Roma, Cristante-Inter non è ancora finita: le condizioni sul tavolo

L’ingaggio del centrocampista giallorosso e le valutazioni dello stesso, però, fino a questo momento non hanno fatto decollare il possibile trasferimento di Cristante in Viola. Ad ogni modo, il club gigliato continua comunque a premere per capire i margini di una trattativa frenata dai tanti ostacoli. Ed è proprio a questa altezza che l’ipotesi Inter, sia pur ancora sullo sfondo, potrebbe rappresentare una pista a sorpresa a fine mercato.

Secondo quanto riferito da InterLive.it, Marotta e Ausilio potrebbero entrare nell’ordine di idee di intavolare la trattativa Cristante con la Roma sulla base di un prestito secco per sei mesi, senza diritto né obbligo di riscatto, in un’operazione slegata rispetto a quello (ancora in piedi) per Frattesi. Nei giorni scorsi si era parlato anche di un possibile inserimento di Pellegrini nell’affare per il centrocampista dell’Inter: i segnali di risveglio evidenziati dal centrocampista giallorosso e la sua voglia di rimettersi in gioco hanno però cambiato le carte in tavola.